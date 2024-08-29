انت الأن تتابع خبر "آل الشيخ" عن بيع التذاكر بالسوق السوداء: نحن مستهدفون.. والمتلاعبون من خارج السعودية من دول محددة ولدينا معلوماتهم.. تفاصيل صادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن المملكة تتعرض لهجمات استهداف من جهات خارجية، خاصةً فيما يتعلق بتلاعب بيع التذاكر في السوق السوداء.

وصرح آل الشيخ خلال مؤتمر افتتاح موسم الرياض، الذي بدأ عصر اليوم الأربعاء، بأن هؤلاء المتلاعبين يأتون من دول معينة، وأن الجهات المختصة تمتلك كافة البيانات الخاصة بهم.

أضاف آل الشيخ أن هذه الجهات تسعى لإحداث فوضى وخداع الزبائن من خلال التأثير على نظام الفعاليات، مشيراً إلى أن ثقافة إعادة بيع التذاكر، بالرغم من كونها نشاطاً تجارياً مقبولاً عالمياً، قد تستغل بطرق غير شرعية.

نوه "آل أكدالشيخ" بأهمية التأكيد على شراء التذاكر من المنفذ الرسمي المعتمد، موقع وتطبيق "ويبوك"، لضمان تحمل الموقع المسؤولية في حال وقوع أي أخطاء أو مشاكل تتعلق بالتذاكر، مما يعزز الثقة والتأمين للمستهلكين.