انت الأن تتابع خبر إنتعاش في سعر الريال السعودي أمام العملات…تعرف على أسعار اليوم الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتابع الكثير حول العالم أسعار صرف العملات دائما بإستمرار،وذلك هناك من لديه أشغال وأعمال وهناك من مهتم بالسياحة وهناك من يعمل في القطاع المصرفي،ويعيش الريال السعودي هذه الأيام حالة من الاستقرار الكبير أمام العملات العربية والأجنبية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٤.١٧٦٠٨ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٢٤٢

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٩٦١٣٧ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٥٥٥٤٧ ريال سعودي.

سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢٩٨٧ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٧٠٨. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢١٦٦ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٤٩٩.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٨٩٠٥. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١١٠١٠. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٤٨٦ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.٢٩١٢١ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٥٦٦٣ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٤٩٤٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٨٨٧٤. ريال سعودي.