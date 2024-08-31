انت الأن تتابع خبر إرتفاع جزئي في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم السبت ٣١ أغسطس ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من الإستقرار شهدها سوق صرف العملات في السودان في تعاملات اليوم،مع إرتفاع ملحوظ في سعر الجنيه المصرى،وذلك على الرغم من تفاقم الأزمات التي يعاني منها المواطنين بسبب النزاع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلا أن العملات الأجنبية شهدت إستقرار كبير في الأسعار.

الوضع الحالي الإقتصادي

وصلت أسعار العملات الأجنبية إلى مستوى تاريخي من الإرتفاع في الفترة الماضية،وهناك تنافس كبير قائم بين السوق الرسمي والسوق الموازي في شراء النقد الأجنبي،وخاصة مع وجود صفقات مالية كبيرة يلزم تمويلها،وتسبب ذلك في حدوث فجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي للعملة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٧٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٩٦٧.٠٣ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٥٠٦.٤٩ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٢٠ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٣٥.٦٩ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٤٣.٨٠ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧١٠٥.٢٦ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٨٧٠٩.٦٧ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٥.٦٠ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية