انت الأن تتابع خبر شركة تدوير الأهلية تطالب الجمعية العامة الغير عادية بزيادة رأس المال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر مجلس إدارة شركة تدوير البيئة الأهلية "تدوير" قرارًا بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 100% ، ويتم ذلك من خلال منح أسهم مجانية عن طريق رسملة 58.08 مليون ريال من الأرباح المبقاة ، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم يملكه المساهمون.

وأعلنت الشركة في بيان لها أن رأس المال قبل الزيادة يبلغ 58.08 مليون سهم موزع على رقم مماثل من الأسهم ومن المتوقع أن يرتفع بعد الزيادة إلى 116.16مليون ريال.

كما أرجعت الشركة أسباب التوصية بزيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة ، مما ينعكس على تعزيز خططها التوسعية واستراتيجياتها المستقبلية.

وأشارت الشركة إلى أن تاريخ الأحقية سيكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي "شركة تدوير" لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

أما بالنسبة إلى وجود كسور أسهم فسيتم جمعها في محفظة واحدة لجميع حملتها ، على أن تباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة بحسب حصة كل منهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ومن شروط تقديم المنحة أخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وعلى صعيد الأرباح فإنه في النصف الأول من العام الحالي 2024 قد ارتفع صافي الربح بنسبة 8.64% ليصل إلى 11.02مليون ريال ، مقابل 10.15مليون ريال تقريبا في الفترة المماثلة من العام الماضي 2023.

أما بالنسبة للإيرادات فقد أعلنت الشركة في بيان لها أنه في النصف الأول من العام الحالي 2024 قد ارتفعت إيراداتها بنسبة 54% لتصل إلى 396.89مليون ريال ، مقابل 258 مليون ريال تقريبا في الفترة المماثلة من العام الماضي 2023 ، ويرجع سبب الارتفاع في المبيعات في المقام الأول إلى تدشين خطوط إعادة تدوير بجانب زيادة مبيعات الصادرات إلى قارة آسيا.