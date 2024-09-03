انت الأن تتابع خبر قلعة مروان: شهادة على تاريخ الطائف العريق في المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مدينة الطائف جوهرة السياحة في المملكة العربية السعودية، فهي تجمع بين الطبيعة الخلابة والتاريخ العريق ومن بين المعالم التاريخية البارزة في الطائف، تبرز قلعة مروان بشموخها وتصميمها الفريد فإن هذه القلعة ليست مجرد بناء حجري قديم، بل هي شهادة حية على تاريخ المنطقة وأحداثها المهمة.

قلعة مروان: لمحة تاريخية

تقع قلعة مروان في بلاد بني عدوان التاريخية بالطائف، وهي تحكي قصة حافلة بالأحداث ولقد تم بناء هذه القلعة قبل حوالي 400 عام، وكانت تلعب دوراً محورياً في حماية المنطقة وتأمينها وتتميز القلعة بتصميمها الدفاعي المتين، حيث تتكون من فناء محاط بمجموعة من الحجرات والأبراج التي كانت تستخدم لمراقبة المنطقة ودفع الهجمات المحتملة.

قلعة مروان اليوم

بعد أن مرت بسنوات طويلة، شهدت قلعة مروان عمليات ترميم وإعادة تأهيل، وذلك للحفاظ على هذا المعلم التاريخي المهم، واليوم تعد القلعة وجهة سياحية جذابة تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها ويمكن للزوار التجول في أرجاء القلعة واستكشاف حجراتها وأبراجها، كما يمكنهم الاستمتاع بإطلالات بانورامية خلابة على المنطقة المحيطة.

أهمية قلعة مروان