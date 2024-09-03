وزير الموارد البشرية يدشن إستراتيجية الإرشاد الأسري بالسعودية

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رياض - احمد صلاح - تحت شعار "الأسرة والإرشاد الأسري" بناء القوة من الداخل في عالم متغير" ، نظم مجلس شؤون الأسرة النسخة السابع لمنتدى الأسرة 2024 ، ويمتد المنتدى لفترة يومين من بداية الإفتتاح ، وقد دشن "المهندس أحمد الراجحي" وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إستراتيجية الإرشاد الأسري أثناء رعايته للمنتدى.

إستراتيجية الإرشاد الأسري