يترقب السعوديون في كل عام قدوم اليوم الوطني بفرح غامر وشغف خاص، فهو ليس مجرد يوم إجازة رسمية، بل هو رمز لقصة وطن وذكرى تأسيس دولة حديثة على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ومع حلول سبتمبر 2025، تزداد التساؤلات حول موعد الإجازة، مدتها، والفعاليات المقررة، خاصة أن هذا اليوم بات يشكل جزءاً من وجدان السعوديين وفرصة للتعبير عن انتمائهم واعتزازهم بهويتهم الوطنية.

مفاجأة اليوم الوطني السعودي .. إجازة 3 أيام متواصلة قيد الدراسة وهذا ما أعلنته الموارد البشرية

حددت وزارة الموارد البشرية أن إجازة اليوم الوطني السعودي 2025 ستكون يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، الموافق 1 ربيع الآخر 1447هـ، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاع الحكومي والخاص.

كما أوضحت وزارة التعليم أن الطلاب في المدارس والجامعات سيحصلون على الإجازة نفسها، ضمن خطة التقويم الدراسي للفصل الأول 1447هـ وبذلك فإن الإجازة ستكون يوماً واحداً فقط، لكنه يوم استثنائي بما يحمله من قيمة تاريخية ورمزية وطنية عميقة.

الخلفية التاريخية لليوم الوطني

ترتبط ذكرى اليوم الوطني السعودي بحدث مفصلي في تاريخ المنطقة بأكملها، إذ أصدر الملك عبد العزيز المرسوم الملكي رقم 2716 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1351هـ، الموافق 23 سبتمبر 1932م، الذي نص على تحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى "المملكة العربية السعودية".

هذا المرسوم لم يكن مجرد قرار إداري، بل كان إعلاناً عن ميلاد دولة موحدة تمتلك هوية واحدة واسم واحد يجمع مختلف المناطق والقبائل تحت راية واحدة ومنذ ذلك التاريخ أصبح 23 سبتمبر يوماً وطنياً يخلد ذكرى التوحيد ويعبر عن قوة الانتماء إلى هذا الكيان.

القيمة الوطنية لليوم

اليوم الوطني السعودي لا يُعد مجرد عطلة رسمية، بل هو مناسبة لتجديد الولاء والانتماء للوطن، واستحضار مسيرة بناء الدولة التي انطلقت منذ تسعين عاماً وأكثر فهو يوم يذكر الأجيال الشابة بالتضحيات التي قدمها الأجداد لتأسيس كيان قوي ومستقر، ويؤكد على وحدة الصف وتماسك المجتمع السعودي.

كما يمثل اليوم الوطني فرصة لتعزيز القيم الوطنية في نفوس المواطنين، وإبراز النجاحات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى رؤيتها الطموحة 2030.

فعاليات اليوم الوطني 2025

من المتوقع أن تشهد مدن المملكة خلال اليوم الوطني لعام 2025 احتفالات وفعاليات متنوعة، تشمل الأنشطة الرسمية والشعبية على حد سواء، ومن أبرزها: