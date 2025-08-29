الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية تنبيهًا رسميًا يتعلق بفرض غرامات مالية تصل إلى 2000 ريال على ثلاث مخالفات جديدة تتعلق باستخدام رخصة القيادة بطريقة غير نظامية ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز السلامة المرورية، ورفع مستوى الالتزام بالقوانين المرورية، والحد من الحوادث الناتجة عن قيادة المركبات من قبل غير المؤهلين أو غير الحاصلين على رخص رسمية كشثمث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار صارم .. ثلاثة مخالفات تتعلق برخصة القيادة تكلفك 2000 ريال فورا في السعودية

أكدت الإدارة العامة للمرور أن الغرامة الجديدة تُطبق في ثلاث حالات محددة بدقة:

قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة: أي شخص يقود مركبة دون إصدار رخصة قيادة رسمية سيكون عرضة لغرامة مالية تصل إلى 2000 ريال، مع إمكانية تطبيق عقوبات إضافية في حال تكرار المخالفة.

قيادة المركبة قبل إصدار رخصة القيادة: يشمل ذلك الأفراد الذين قدموا على إصدار الرخصة لكن لم يتم استكمال الإجراءات الرسمية بعد.

قيادة المركبة بعد سحب أو إيقاف الرخصة: في حال قررت الجهات المختصة سحب أو إيقاف رخصة القيادة لأي سبب، يصبح الشخص مخالفًا إذا استمر في القيادة.

آليات ضبط المخالفات وتطبيق العقوبات

أوضحت الإدارة أن المخالفات سيتم رصدها من خلال عدة وسائل:

نقاط التفتيش والدوريات الأمنية المنتشرة على الطرق.

أنظمة الرصد الآلي المجهزة بالتقنيات الحديثة لرصد المخالفين بشكل دقيق.

وأكدت الإدارة أن المخالفين سيخضعون للعقوبات القانونية دون استثناء، وأن الغرامة قد تصل إلى الحد الأعلى البالغ 2000 ريال في حال تكرار المخالفة أو وجود ظروف مشددة، مثل التسبب في حادث مروري أثناء القيادة دون رخصة.

كما لفتت الإدارة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية تشمل:

الحجز على المركبة.

الإحالة إلى النيابة العامة في حالات معينة.

دعوة للالتزام بالقوانين المرورية

دعت إدارة المرور جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالحصول على رخصة قيادة نظامية قبل الشروع في القيادة، والامتناع عن استخدام الرخص المنتهية أو المسحوبة، حفاظًا على السلامة العامة وتفاديًا للعقوبات والغرامات المالية.

وأوضحت الإدارة أن الرخصة تعد وثيقة رسمية تعكس أهلية السائق وقدرته على القيادة وفق الأنظمة المرورية المعتمدة، وأن أي تجاوز لهذه المتطلبات يعرض السائق وركاب الطريق الآخرين للخطر.

خطوات الحصول على رخصة قيادة نظامية

لفتت الإدارة إلى أن الحصول على رخصة قيادة في المملكة يشترط: