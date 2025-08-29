الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الجهات الرقابية في محافظة الخبر عن إغلاق أحد فروع المطاعم الشهيرة، بعد ورود تقارير رسمية تفيد بتعرض عدد من مرتاديه لحالات تسمم غذائي ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين والمقيمين، مع متابعة دقيقة من الفرق المختصة للتحقق من مدى التزام المنشأة بالمواصفات الصحية واشتراطات السلامة الغذائية باقاج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عااجل: إغلاق أشهر مطعم في السعودية لهذا السبب الخطير!!

طبقًا لقرار الوزارة يغلق الفرع لمدة 30 يومًا بعد ثبوت عدد من المخالفات، والتي شملت:

جودة الأطعمة المقدمة.

عدم التزام العمالة بالملابس والأدوات الصحية.

ظروف التخزين غير الملائمة.

تأثير درجات الحرارة والرطوبة على سلامة الغذاء

يشكل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في المنطقة الشرقية خلال هذه الفترة خطراً إضافيًا على سلامة الأغذية، إذ يؤدي إلى تسريع نمو البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية ويزيد ذلك من أهمية الرقابة المشددة على المنشآت الغذائية لضمان الالتزام الصارم بإجراءات التخزين والنظافة الدقيقة.

البرامج الرقابية وحملات التفتيش

تنفذ الجهات الرقابية برامج دورية ومكثفة لمراقبة المنشآت الغذائية، تشمل:

حملات تفتيشية مفاجئة.

متابعة جودة المنتجات الغذائية.

التأكد من الالتزام بالطرق الصحيحة للتحضير والنظافة الشخصية للعمالة.

تطبيق أسس التخزين الصحيحة للأطعمة.

التوعية ومنع التحضير غير الآمن للصلصات

تركز الرقابة على منع إعداد الصلصات داخل المنشآت إلا من مصادر موثوقة ومرخصة، لضمان جودة وسلامة الغذاء كما يتم توجيه العاملين حول كيفية:

التعامل مع المواد الخام بطريقة صحية.

المحافظة على النظافة الشخصية أثناء العمل.

الالتزام بإجراءات التحضير والتقديم السليمة.

الأطعمة الأكثر عرضة للتسمم في درجات الحرارة المرتفعة

أوضحت أخصائية التغذية جواهر العبدالله أن بعض الأطعمة، مثل الشاورما والسلطات الجاهزة، تعتبر أكثر خطورة في درجات الحرارة المرتفعة وأشارت إلى أن: