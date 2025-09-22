نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سلمان للإغاثة" يوقع برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي في سورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا لدعم خدمات الطوارئ الصحية المنقذة للحياة في مناطق إدلب وحلب وحمص وحماة بالجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين بمدينة نيويورك.

ويهدف البرنامج إلى تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودة الخدمات الصحية الأولية والمتخصصة، من خلال دعم المركز لـ (70) مرفقًا صحيًا، تشمل تغطية رواتب الكوادر وتكاليف التشغيل وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بما فيها جلسات غسيل الكلى، وبما يضمن استفادة مليون و500 ألف فرد من خدمات صحية متكاملة وآمنة.