نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تواصل تقدمها بمختلف المجالات.. 85% من مبادرات الرؤية اكتملت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُشكِّل اليوم الوطني الـ95 للمملكة فرصة للاعتزاز بمنجزات الوطن بجميع النواحي، إذ تنعم المملكة برؤية 2030 الطموحة، التي تسير وفق خارطة طريق واضحة لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وتمكنت المملكة بما تمتلكه من ثروات بشرية وطبيعية، وقدرات استثمارية، وقوة اقتصادية، وموقع جغرافي إستراتيجي، من تحقيق أرقام قياسية في نسبة المبادرات المكتملة لرؤية المملكة 2030، كما حققت مؤشرات الرؤية مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها في عام 2024، وتضاعف إجمالي الأصول المدارة من صندوق الاستثمارات العامة، وارتفعت نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية، وذلك وفق إحصاءات «التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024».

وكشف التقرير السنوي لرؤية 2030 أن نسبة المبادرات المكتملة التي تسير على المسار الصحيح بلغت 85%، بواقع 674 مبادرة مكتملة، و596 مبادرة في المسار الصحيح من أصل إجمالي 1502 مبادرة نشطة، كما حقق 93% من مؤشرات رؤية المملكة للبرامج والإستراتيجيات الوطنية مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها في عام 2024، منها 257 مؤشرا تخطّى مستهدفه السنوي، و18 مؤشرا حقق مستهدفه السنوي، كما تحققت 8 مستهدفات للرؤية قبل أوانها بـ6 سنوات.

المستهدفات المحققة

وحقق عدد من المؤشرات مستهدفات عام 2030 مبكرا، من أبرزها تجاوز عدد السياح حاجز 100 مليون زائر، وتسجيل 8 مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وارتفاع عدد المتطوعين إلى 1.2 مليون، متخطين مستهدف عام 2030 البالغ مليون متطوع، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 33.5%، متجاوزة مستهدف 2030 البالغ 30%.

وقفزت المملكة 32 مرتبة في مؤشر المشاركة الإلكترونية منذ عام 2016 لتصل للمرتبة السابعة عالميا، متخطية مستهدفها لعام 2030 بالوصول إلى المراتب العشر الأولى، كما قفزت 30 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية مقارنة بخط الأساس، لتصل إلى المرتبة السادسة عالميا، مقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول للمراتب الخمس الأولى.

ففي المجال السكني بلغت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن 65.4%، مقارنة بـ47% في عام 2016، متجاوزة مستهدف عام 2025، وتمكنت أكثر من 850 ألف أسرة سعودية من تملّك مساكنها بنهاية 2024، فيما وصلت تغطية خدمات الرعاية الصحية إلى 96.4% من التجمعات السكانية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.

وتتوالى الإنجازات التي حققتها رؤية المملكة، فقد ارتفع عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 7.86 مليون موظف، متجاوزا مستهدف العام.

أما الإيرادات السياحية فقد ارتفعت بنسبة 148% مقارنة بعام 2019، وبلغ عدد زوار الفعاليات الترفيهية 76.9 مليون، كما تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في نمو عدد السياح الدوليين.

* إنجازات السعودية وفق رؤية 2030:

- 596 مبادرة في المسار الصحيح

- أكثر من 100 مليون سائح

- 33.5 % نسبة المشاركة في العمل

- 65.4 % من الأسر تملكت مساكنها