نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك الأردن يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة.

وأعرب الملك في برقية بهذه المناسبة، عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية، سائلًا الله تعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.