السياحة في السعودية.. أبرز الوجهات والعروض احتفاءً باليوم الوطني الـ95

أحمد جودة - القاهرة - تتزين المملكة العربية السعودية في اليوم الوطني 2025 بمظاهر احتفالية مبهرة تجمع بين الأصالة والحداثة، حيث تنتشر الأعلام الخضراء والعروض الجوية والألعاب النارية، إضافة إلى الفعاليات التراثية والفنون الشعبية.

ويمثل اليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود، وهو مناسبة وطنية يستحضر فيها السعوديون تاريخهم العريق ويجددون الولاء والانتماء.

أبرز المدن السياحية التي تستحق الزيارة في اليوم الوطني السعودي 2025

الرياض

العاصمة السعودية تجمع بين الحداثة والتاريخ، حيث يمكن زيارة الدرعية التاريخية والمتحف الوطني السعودي، إلى جانب الاستمتاع بالحياة العصرية في بوليفارد الرياض ومركز الملك عبد الله المالي.

جدة

مدينة البحر الأحمر بما فيها من أسواق البلد التاريخية والواجهة البحرية ونافورة الملك فهد، وتعتبر وجهة مثالية لعشاق المغامرات البحرية.

العلا

تقدم تجربة فريدة بفضل معالمها الطبيعية والتاريخية مثل صخرة الفيل وقاعة مرايا، إضافة إلى موقع الحجر الأثري المدرج على قائمة اليونسكو.

أبها

بمناخها البارد وإطلالاتها الجبلية، تقدم تجربة مختلفة من خلال جبل السودة والتلفريك، إلى جانب فن القط العسيري.

الخبر

بأجوائها البحرية الهادئة، تقدم الخبر تجربة سياحية مميزة تشمل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ومتحف سايتك.

الطائف

مدينة الورود العطرة وقصر شبرا التاريخي، إلى جانب جبل الهدا وحدائق الورود الشهيرة.

تبوك وحائل

تجمع بين المغامرة والطبيعة، حيث يمكن استكشاف وادي الديسة وقلعة تبوك، أو فنون الصخور القديمة في جبة بحائل وصحراء النفود.

أبرز الفعاليات والأنشطة في اليوم الوطني السعودي 95

العروض الجوية من الرياض إلى الخبر.

الألعاب النارية التي تزين السماء مساء 23 سبتمبر.

العروض الفلكلورية مثل العرضة السعودية والرقصات الشعبية.

المعارض الفنية التي تعرض أعمالًا تراثية ومعاصرة.

الحفلات الغنائية بمشاركة نجوم عرب مثل عبادي الجوهر، أصالة نصري، وأحلام.

مهرجان Azimuth 2025 في العلا الذي يجمع بين الموسيقى والطبيعة.

عروض وباقات الفنادق احتفاءً باليوم الوطني السعودي 2025

فيرمونت الرياض: عشاء فاخر من 6 أطباق بسعر 520 ريال للشخص.

ريتز كارلتون (نجوما): إقامة ليلتين مع رصيد طعام 500 ريال لليلة.

بانيان تري العلا: خصم 20% على المأكولات وإقامة مجانية للأطفال.

فنادق ميلينيوم: رصيد يومي 95 ريالًا للطعام والشراب حتى 27 أكتوبر.

عروض شركات الطيران في اليوم الوطني السعودي 2025

طيران ناس: خصم يصل إلى 50% على (رحلة + فندق) وأميال مضاعفة.

طيران أديل: 95% أميال إضافية على جميع الرحلات.

الخطوط السعودية: خصم حتى 50% على الرحلات الدولية حتى ديسمبر 2025، مع فرصة الحصول على تذاكر مجانية في بعض الوجهات.

اليوم الوطني السعودي 95.. بين الفخر والانتماء

تجسد فعاليات وعروض اليوم الوطني السعودي الـ95 رؤية المملكة الطموحة ومكانتها السياحية المتنامية، حيث تمتزج الفعاليات الترفيهية مع التراث الثقافي لتمنح المواطنين والزوار تجربة لا تُنسى، في لوحة وطنية واحدة بلون أخضر يعكس العزة والانتماء.