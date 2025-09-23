نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد العودة للحياة العملية والدراسة.. "عزّنا بطبعنا" إجازة يوم واحد احتفالًا وتخليدًا لليوم الوطني للمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفي المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 95 هذا العام تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، الذي يرمز إلى الأصالة والوحدة الوطنية ويخلّد ذكرى تأسيس المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في 23 سبتمبر 1932.

وقد أعلنت الجهات الرسمية أن إجازة اليوم الوطني السعودي لعام 2025 ستكون يومًا واحدًا فقط، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر (1 ربيع الثاني 1447هـ)، وتشمل جميع القطاعات:

موعد العودة للحياة العملية والدراسة بالممكلة

موعد العودة للحياة العملية والدراسة بالممكلة

الموظفون في القطاعين العام والخاص: إجازة يوم واحد والعودة للعمل الأربعاء 24 سبتمبر.

الطلاب والطالبات: إجازة يوم واحد والعودة إلى مقاعد الدراسة الأربعاء 24 سبتمبر.

البنوك والمؤسسات المالية: إجازة يوم واحد وفقًا لتعليمات البنك المركزي السعودي "ساما".

ارتباط السعوديين بجذورهم الراسخة

ويأتي هذا الاحتفال ليجسد ارتباط السعوديين بجذورهم الراسخة، وفي الوقت ذاته يعبر عن طموحهم نحو مستقبل مشرق في ظل رؤية المملكة 2030، حيث يظل اليوم الوطني مناسبة جامعة للفخر والاعتزاز بالوطن وقيمه الأصيلة.