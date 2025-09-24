الرياض - كتبت رنا صلاح - السؤال عن عمر مفتي المملكة ليس مجرد فضول رقمي، بل هو مدخل للتعرف على شخصية محورية في المشهد الديني والفقهي السعودي . فالمفتي العام للمملكة العربية السعودية ليس مجرد منصب شرفي، بل هو مرجعية عليا في الفتوى والعلوم الشرعية، وصوت رسمي يمثل موقف الدولة في القضايا الشرعية والاجتماعية. معرفة عمره تعني الاطلاع على تجربته، وفهم السياق الذي عاشه، والمرحلة التاريخية التي شكّلت ملامح فكره ظشجظد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كم عمر مفتي المملكة؟ خلف الرقم تاريخ كامل من الفتوى والإرشاد

المفتي الحالي هو الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الذي يشغل منصب المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وُلد الشيخ في 10 فبراير 1943م (27 محرم 1362هـ تقريبًا). أي أنه يبلغ الآن 82 عامًا (عام 2025).

هذه الأرقام لا تكشف فقط عن عمره، بل تعكس عقودًا طويلة من العمل في ساحة الفتوى والتعليم والقيادة الدينية، وهو ما يجعله شخصية مرجعية ذات ثقل داخلي وخارجي.

النشأة والخلفية

ينحدر الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من آل الشيخ، العائلة العلمية المشهورة التي ارتبط اسمها بالدعوة والإصلاح منذ عهد الإمام محمد بن عبدالوهاب. هذه الجذور العلمية والدينية جعلت البيئة التي نشأ فيها بيئة علمية خالصة، ساعدته على التوجه مبكرًا لحفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي.

ورغم أنه وُلد ضعيف البصر، فقد تغلب على ذلك بالإرادة والإصرار، حتى أصبح مع مرور الوقت كفيفًا، لكن فقدان البصر لم يمنعه من أن يكون بصيرًا بالعلم الشرعي والفقه الإسلامي.

المسيرة العلمية

تلقى الشيخ تعليمه الأولي على يد علماء بارزين، وحفظ القرآن صغيرًا، ثم التحق بمعهد الرياض العلمي، وبعده درس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تأثر خلال مسيرته بعدد من كبار العلماء مثل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبدالعزيز بن باز، حيث كان الأخير له دور خاص في توجيهه وتشجيعه.

تخرج الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ متخصصًا في العلوم الشرعية والفقه المقارن، وبدأ مسيرته بالتدريس والخطابة والبحث العلمي، قبل أن يتدرج في المناصب حتى أصبح المفتي العام عام 1999م بعد وفاة الشيخ ابن باز.

المناصب التي شغلها

أستاذ محاضر في كلية الشريعة.

عضو هيئة كبار العلماء.

إمام وخطيب في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

المفتي العام للمملكة منذ 1999م.

الدور الديني والفقهي

عبر أكثر من خمسة عقود، لعب الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ دورًا محوريًا في:

إصدار الفتاوى: حيث تُعد فتواه المرجعية الرسمية المعتمدة في القضايا الكبرى.

توجيه المجتمع: من خلال خطبه ومشاركته في المناسبات الرسمية والوطنية.

المشاركة في القرارات الشرعية: عبر هيئة كبار العلماء.

تمثيل المملكة خارجيًا: في المؤتمرات واللقاءات الدينية العالمية.

كم عمر المفتي مقارنة بتجربته؟

بلوغ الشيخ 82 عامًا يجعله من أقدم الشخصيات الرسمية في المملكة من حيث التجربة والخبرة. هذا العمر الطويل لم يكن مجرد سنوات، بل كان مسيرة متصلة من التعليم والإفتاء والإشراف الشرعي.