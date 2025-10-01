الرياض - كتبت رنا صلاح - لم يعد الحديث عن أسعار العملات أمرًا يخص رجال المال والأعمال فقط، بل أصبح مسألة يومية يتابعها المواطن البسيط قبل المستثمر الكبير . فالعامل الذي يستعد للسفر إلى المملكة العربية السعودية، والحاج أو المعتمر الذي يخطط لرحلته، والتاجر الذي يستورد بضائع من السوق السعودية، جميعهم ينظرون إلى شاشة أسعار الصرف يومياً. ومن أكثر العملات التي تحتل صدارة الاهتمام في مصر يظل الريال السعودي، لما له من ارتباط مباشر بحياة ملايين المصريين واليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقراراً نسبياً في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلي. وفيما يلي نعرض صورة شاملة لسعر الصرف، مع مقارنة بين البنوك المختلفة، وتحليل لأسباب الفوارق الطفيفة بين مؤسسة وأخرى تتسخث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية لحظة بلحظة

البنك المركزي هو الجهة المرجعية الأولى لتحديد متوسط أسعار العملات في مصر، حيث يقوم بجمع بيانات الأسعار من جميع البنوك ويعلن المتوسط الرسمي بشكل يومي.

سعر الشراء: 12.79 جنيه

سعر البيع: 12.83 جنيه

هذه الأرقام تعكس الاتجاه العام للسوق، ويأخذها التجار والمستثمرون مؤشراً أساسياً لمتابعة تحركات الريال السعودي مقابل الجنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي باعتباره أكبر بنك حكومي وأكثرهم انتشاراً، يجذب شريحة ضخمة من العملاء الباحثين عن العملات.

سعر الشراء: 12.75 جنيه

سعر البيع: 12.82 جنيه

هذا السعر يمثل خياراً مناسباً لمن يحتاج إلى مبالغ كبيرة، خاصة أن البنك الأهلي يمتاز بسهولة الحصول على السيولة النقدية من جميع فروعه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

يأتي بنك مصر جنباً إلى جنب مع البنك الأهلي في تقديم أسعار قريبة للغاية من البنك المركزي.

سعر الشراء: 12.75 جنيه

سعر البيع: 12.82 جنيه

هذا التطابق يعكس السياسة الموحدة للبنوك الحكومية الكبرى، التي تسعى لتوفير أسعار مستقرة تجذب العملاء وتحد من أي تذبذب في السوق.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية سجل أسعاراً قريبة من المتوسط الرسمي مع فروق طفيفة في هامش البيع.

سعر الشراء: 12.79 جنيه

سعر البيع: 12.82 جنيه

ورغم أن الفارق بينه وبين البنوك الحكومية لا يتجاوز قروش معدودة، فإن بعض العملاء يفضلون التعامل معه لسرعة الخدمات وتوافر الفروع في بعض المحافظات.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

البنك التجاري الدولي يُعد أكبر بنك خاص في مصر وأكثرها تأثيراً على مستوى أسعار الصرف.

سعر الشراء: 12.77 جنيه

سعر البيع: 12.82 جنيه

يميل البنك التجاري الدولي إلى المنافسة على جذب العملاء من خلال أسعار شراء قريبة من الحد الأعلى، مما يشجع الأفراد على بيعه الريالات التي يمتلكونها.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي التجاري

جاءت مفاجأة اليوم من مصرف أبوظبي التجاري الذي عرض سعراً منخفضاً نسبياً للشراء مقارنة ببقية البنوك.

سعر الشراء: 12.47 جنيه

سعر البيع: 12.82 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك البركة

بنك البركة الإسلامي بدوره سجل أسعاراً متوسطة تميل قليلاً إلى الانخفاض في الشراء.

سعر الشراء: 12.72 جنيه

سعر البيع: 12.81 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بنك قناة السويس جاء بأسعار قريبة جداً من المركزي مع ميزة طفيفة في البيع.