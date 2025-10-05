نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القطاع الخاص غير النفطي السعودي ينمو بأسرع وتيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية نما بأسرع وتيرة له في 6 أشهر في سبتمبر الماضي، مدفوعًا بارتفاع حاد في الطلبات الجديدة وزيادة الإنتاج.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا إلى 57.8 نقطة في سبتمبر الماضي من 56.4 نقطة في أغسطس، ما يشير إلى أقوى تحسن في ظروف التشغيل منذ مارس 2025.

وشهدت الطلبات الجديدة زيادة ملحوظة، حيث استفادت الشركات من قوة ظروف السوق واستقطاب عملاء جدد وتنافسية الأسعار. وقد أدى ذلك إلى زيادة في الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي.

طلب قوي

وساعد الطلب المحلي والدولي القوي على ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.3 نقطة في سبتمبر من 60.1 نقطة في أغسطس.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث: «بشكل عام، يُبرز استطلاع سبتمبر متانة القطاع الخاص الذي يواجه ضغوط التكلفة، مستفيدًا من الطلب القوي واستقرار التوظيف».

