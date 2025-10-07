نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين منطقة الرياض يزور قطاعي الشمال والشرق ومكاتب "مدينتي" بعد إطلاقها ضمن برنامج تحول الرياض البلدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

زار الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، قطاعي الشمال، والشرق، وعددًا من مكاتب "مدينتي" بالعقيق، والخليج، وذلك في إطار متابعة سموه المتواصلة للوقوف على جاهزية برنامج التحول مكاتب مدينتي التي دُشّنت مؤخرًا في عدد من أحياء العاصمة، ضمن برنامج "تحول الرياض البلدي"، الذي يهدف إلى تحسين تجربة السكان، وتيسير حصولهم على الخدمات البلدية عبر بيئة رقمية متطورة ومنصة موحدة.

وبدأ سموه بجولة على مكتب "مدينتي" العقيق، حيث استمع لنبذة عن آلية العمل، كما تجول سموه في منطقة الانتظار، ومكاتب العناية بالعملاء، ومكاتب مقابلة مع مسؤول، والمكاتب الداخلية، وإدارة المشاركة المجتمعية، ودعم الخدمات والقاعة متعددة الاستخدامات، كما شاهد سموه عرضًا عن طريقة استقبال المستفيدين، وأبرز منجزات المكتب خلال فترة التشغيل التجريبي.

بعد ذلك توجّه سموه لمقر قطاع الشمال، حيث اطلع خلال الزيارة على القاعة متعددة الاستخدامات، كما شاهد عرضًا تقديميًا عن القطاع.

وتجوّل سموه في عدد من إدارات القطاع، وفي السياق نفسه زار سمو الأمين مكتب "مدينتي" الخليج حيث وقف على جاهزية المكتب بمختلف إداراته، وآلية العمل المتبعة، كما شاهد عرضًا عن المكتب وأقسامه والأدوار المناطة بكل جهة.

بعد ذلك توجّه سموه لمقر قطاع الشرق وشاهد عرضًا تقديميًا عن القطاع، ثم تجوّل سموه في عدد من الإدارات واستمع لشرح مفصل عن المنهجية المتبعة لتسيير العمل.

ويأتي برنامج ‎تحول الرياض البلدي ليقدّم نموذجًا جديدًا في تشغيل المدينة وإدارتها، ويقوم على عدم المركزية والقرب من الاحتياجات المحلية لكل منطقة جغرافية، ويشمل هذا التحول إعادة ترتيب منظومة متكاملة تتكون من وكالات مركزية ببعد إشرافي وإستراتيجي، وخمسة قطاعات خدمية مُمكَّنة ميدانيًا وقريبة من احتياجات السكان، إلى جانب مكاتب "مدينتي" المنتشرة في أنحاء العاصمة لاستقبال المستفيدين، وتوفير الخدمات البلدية بطريقة أكثر سهولة وسلاسة