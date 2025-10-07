نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 11 مليون ريال تحققها مبيعات مزاد حائل للإبل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أمس فعاليات مزاد حائل للإبل، وسط حضور كثيف من المهتمين والمشاركين في قطاع الإبل من مختلف مناطق المملكة؛ بهدف تحفيز الحراك الاقتصادي والتراثي في المنطقة ودعم ملاك الإبل المشاركين.

وحقق المزاد مبيعات تجاوزت أكثر من (11) مليون ريال لسلالات نادرة ومميزة من الإبل التي استُعرضت في الحراج وشبوك العرض، تمت من خلالها عقد الصفقات التجارية بين ملاك الإبل والمربين والمهتمين بهذا الموروث، حيث جسدت الاهتمام المتزايد بتربية الإبل بصفتها أحد مكونات التراث والاقتصاد المحلي، كما اشتمل المزاد على فعاليات تراثية وثقافية واجتماعية متنوعة استهدفت مختلف فئات الزوار