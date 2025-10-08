الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين أجواء غير مستقرة، تتنوع بين أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة وزخات من البرد، مع تحذيرات من جريان السيول وتكوّن الضباب على عدد من المناطق . يأتي ذلك في ظل تقرير رسمي أصدره المركز الوطني للأرصاد، حذر فيه من استمرار التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة، مؤكدًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة في المواقع المنخفضة والطرق السريعة يبثشد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تقلبات جوية وأمطار رعدية غزيرة تضرب عدة مناطق في السعودية اليوم

بحسب توقعات المركز، فإن مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ستكون الأكثر تأثرًا بحالة الطقس الراهنة، حيث تشهد أمطارًا رعدية تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة، تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. هذه الحالة المطرية يُتوقع أن تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، خصوصًا في المناطق الجبلية والطرق المنحدرة.

كما أشار التقرير إلى أن الأمطار قد تمتد لتشمل أجزاء من المناطق الساحلية القريبة، مما يستدعي الحذر الشديد من الانزلاقات الأرضية أو ضعف مدى الرؤية الأفقية بسبب تزايد الغبار الناتج عن الرياح المصاحبة للعواصف الرعدية.

الضباب يلف الأفق في الشرقية وتبوك والجوف

لم تقتصر الحالة الجوية على الجنوب الغربي فحسب، بل تمتد أيضًا إلى المنطقة الشرقية وتبوك والجوف، حيث يتوقع المركز تكوّن الضباب الكثيف خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح.

وقد شدد المركز الوطني للأرصاد على أهمية التزام السائقين بالسرعات المحددة، وتشغيل أنوار المركبات في أثناء القيادة في الأجواء الضبابية لتفادي الحوادث، خاصة في الطرق الزراعية والمناطق المفتوحة التي تكثر فيها تجمعات الضباب.

درجات الحرارة اليوم في مدن المملكة

أوضح تقرير المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة اليوم الإثنين جاءت متفاوتة بين المناطق، حيث سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجة عظمى بـ39 درجة مئوية، تليهما الرياض وجدة وبريدة وتبوك عند 35 درجة. وفي المقابل، شهدت أبها أقل درجة حرارة صغرى بـ15 درجة مئوية، تلتها الباحة بـ17 درجة، في حين تراوحت درجات الحرارة في بقية المناطق بين 19 و30 درجة.

أما الدمام فسجلت 37 درجة مئوية، وجازان 36، بينما بلغت درجة الحرارة في سكاكا 34، وفي حائل 33، وفي نجران 32. هذه الفوارق في الدرجات تعكس تأثير الحالة الجوية على مناطق المملكة المختلفة، خاصة مع تزايد الرطوبة في الجنوب الغربي والضباب في الشمال.

حالة البحر الأحمر والخليج العربي