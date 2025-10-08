تشهد المملكة العربية السعودية حالة جوية غير مستقرة خلال الأيام القادمة، بعدما أصدرت المركز الوطني للأرصاد تنبيهات عاجلة تتضمن توقعات بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق، تصل إلى غزيرة في بعض المحافظات الجنوبية، وسط تحذيرات من الرياح النشطة وتكوّن الضباب وانخفاض مدى الرؤية الأفقية، والتقرير الصادر من المركز أوضح أن الحالة الجوية تمتد لتشمل جازان، الباحة، ومكة المكرمة، مع توقعات بامتدادها إلى مرتفعات عسير، التي ستشهد هطولًا غزيرًا للأمطار مصحوبًا بزخات من البرد، ورياحًا قوية قد تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب . كما تشمل الحالة تكوّن الضباب الكثيف على سواحل المنطقة الشرقية وتبوك، إضافة إلى نشاط الرياح السطحية على المدينة المنورة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية فسطظر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأرصاد السعودية: أمطار رعدية غزيرة على عسير وجازان والباحة

بحسب الأرصاد، فإن هذه الحالة تعتبر من أوائل الحالات المطرية التي تشهدها المملكة خلال هذا الموسم، وتأتي نتيجة التقاء الكتل الهوائية الباردة القادمة من الشمال مع الرطوبة القادمة من بحر العرب والبحر الأحمر، ما يهيئ الظروف المثالية لتكوّن السحب الركامية الرعدية، التي تتسبب في أمطار متفاوتة الشدة.

في مدينة جازان، يتوقع أن تبدأ الأمطار الخفيفة اعتبارًا من صباح الأربعاء، تشتد تدريجيًا لتصبح متوسطة إلى غزيرة في بعض المحافظات الجبلية مثل فيفا والريث والعيدابي، مع احتمالية تشكّل السيول في بعض المواقع المنخفضة. أما في منطقة الباحة، فتُشير التوقعات إلى نشاط السحب الرعدية خلال ساعات الظهيرة والمساء، يصاحبها هبوب رياح قوية محملة بالأتربة والغبار.

وفي مكة المكرمة، تتراوح الحالة بين أمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل العاصمة المقدسة والمناطق الساحلية كجدة ورابغ، مع توقعات بارتفاع سرعة الرياح السطحية في فترات متقطعة. بينما عسير ستكون في قلب الحالة الجوية؛ إذ يتوقع أن تكون الأمطار هناك غزيرة، مع زخات بردية متفرقة وانخفاض واضح في درجات الحرارة.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين والمقيمين

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجميع إلى توخي الحيطة والحذر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المجازفة بعبور الأودية أو الاقتراب من مجاري السيول، مشيرةً إلى أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق، وتعطّل الحركة المرورية في المناطق الجبلية والساحلية على حد سواء.

كما نصحت السائقين بتقليل السرعة أثناء القيادة، خصوصًا في ساعات الصباح الأولى التي تشهد تكوّنًا كثيفًا للضباب، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية. وأوصت بتجنب استخدام الهواتف أثناء القيادة في الأجواء الماطرة والانتباه الكامل للطريق.

وأكدت الأرصاد أن الجهات المختصة على استعداد تام للتعامل مع أي تطورات جوية مفاجئة، بالتعاون مع الدفاع المدني، الذي رفع جاهزيته في المناطق المتوقع تأثرها بالحالة الجوية.

