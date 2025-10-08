نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة العربية المشتعلة.. موعد مباراة السعودية والعراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير العربية مباراة مصيرية تجمع بين المنتخب السعودي ونظيره العراقي ضمن تصفيات كأس العالم 2026. يسعى كلا الفريقين لتحقيق الانتصار لتعزيز فرصه في التأهل المباشر للمونديال، فيما يمثل اللقاء محطة حاسمة في ترتيب المجموعة ويجذب أنظار المشجعين العرب المهتمين بالكرة الآسيوية.

موعد المباراة ومكانها

التاريخ: الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

الملعب: استاد الجوهرة المشعة، جدة

وقت البداية: 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد

يعد استاد الجوهرة المشعة من الملاعب المميزة في المنطقة، ويتميز بجاهزيته لاستضافة اللقاءات الحاسمة، مع تجهيزات تقنية متطورة لضمان تغطية متميزة لكل أحداث المباراة.

القنوات الناقلة للقاء

يمكن لعشاق الكرة متابعة المباراة مباشرة عبر:

MBC مصر مع تغطية كاملة قبل وبعد المباراة

beIN Sports لمتابعة التحليل الفني ولحظات اللعب الحاسمة

بث مباشر عبر خدمات البث الرقمي والبوابات الإخبارية المعتمدة

تسعى هذه القنوات لتقديم تجربة مشاهدة غامرة مع مرافقين ومحللين متخصصين لتقديم تفاصيل فنية دقيقة لكل هجمة أو هدف.

التشكيل المتوقع للمنتخبين

المنتخب السعودي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عمر هوساوي، عبدالله المولد

خط الوسط: سلمان الفرج، هتان باهبري، عبد الله الحمدان

الهجوم: فهد المولد، سالم الدوسري، محمد كنو

المنتخب العراقي:

حراسة المرمى: مهند علي

خط الدفاع: أكرم عفيف، علي حسين، أحمد جلال، مصطفى كريم

خط الوسط: مصطفى خلف، أحمد ياسر، محمد قاسم

الهجوم: علاوي علي، عماد جاسم، كريم سلمان

التحضيرات الفنية والتاريخ التنافسي

استعد المنتخبان للمواجهة بمعسكرات مغلقة وتدريبات مكثفة، مع التركيز على:

الانسجام التكتيكي بين الخطوط

الهجمات السريعة والتحركات المشتركة

تحسين الاستحواذ على الكرة والضغط على الخصم

شهد تاريخ المواجهات بين السعودية والعراق تبادلًا في الانتصارات، مما يضيف طابعًا مثيرًا للقاء:

السعودية فازت في آخر مواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدف

العراق يتذكر فوزه في نهائي كأس آسيا 2007

أهمية المباراة في سباق التأهل لكأس العالم

المتصدر: يتأهل مباشرة إلى النهائيات

المركز الثاني: يخوض مباريات الملحق الآسيوي

كل هجمة وكل هدف سيكون له تأثير مباشر على ترتيب المجموعة. الفوز سيمنح الفريق دفعة قوية نحو الصدارة، بينما الخسارة قد تعقد الطريق نحو التأهل المباشر.

توقعات الجماهير والتطلعات

يدخل المنتخبان اللقاء بطموحات كبيرة:

الجماهير السعودية والعراقية تترقب المباراة بشغف

كلا الفريقين يمتلك عناصر شابة قادرة على صناعة الفارق

المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات كرة القدم العربية في القارة الآسيوية

تعد مواجهة السعودية والعراق في تصفيات كأس العالم 2026 واحدة من أهم المباريات العربية التي قد ترسم ملامح التأهل القادم للمونديال. كما تمثل فرصة للمنتخبات لإظهار قوتها الفنية والبدنية أمام الجماهير العربية.