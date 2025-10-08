الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب الأسر السعودية والطلاب والمعلمون في مختلف مناطق المملكة مواعيد الإجازات المتبقية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، خاصة مع قرب انتهاء الأسابيع الأولى من الدراسة وبدء العد التنازلي لأول فترات الراحة المنتظرة . ومع تطبيق التقويم الدراسي الجديد الذي اعتمدته وزارة التعليم هذا العام، أصبحت الإجازات أكثر تنوعًا وتنظيمًا، وهو ما يخلق توازنًا بين فترات الدراسة والراحة لضمان أفضل بيئة تعليمية ممكنة للطلاب والمعلمين على حد سواء عصدشب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

طلاب السعودية يستعدون لأطول سلسلة إجازات منذ بداية العام الدراسي

تُعد هذه الإجازة أول استراحة رسمية متبقية خلال الفصل الدراسي الأول، حيث حُدد موعدها يوم الأحد الموافق 20 ربيع الثاني 1447 هـ. وتأتي هذه الإجازة في توقيت مناسب بعد فترة من الدراسة المنتظمة، لتمنح الطلاب والمعلمين يومًا من الراحة قبل استئناف الجدول الدراسي المكثف. وتحرص وزارة التعليم من خلال هذه الإجازات الإضافية على خلق نوع من التوازن النفسي للطلاب، خاصة في ظل طول الفصل الدراسي وكثرة المهام التعليمية والاختبارات الدورية.

وتشير آراء المعلمين إلى أن هذه الإجازة تساهم بشكل واضح في تحسين الأداء العام داخل الفصول الدراسية بعد العودة منها، حيث تعيد للطلاب نشاطهم وتخفف الضغط الذهني الناتج عن الأسابيع الأولى من الدراسة.

إجازة الخريف – من الأحد 2 جمادى الأولى إلى الخميس 6 جمادى الأولى 1447 هـ

تُعتبر إجازة الخريف من الإجازات الأهم خلال الفصل الدراسي الأول، حيث تمتد لمدة خمسة أيام كاملة تبدأ من يوم الأحد 2 جمادى الأولى وحتى يوم الخميس 6 جمادى الأولى 1447 هـ. وتأتي هذه الإجازة في منتصف الفصل تقريبًا، لتكون بمثابة استراحة موسمية يستعيد فيها الطلاب نشاطهم بعد مرور ما يقارب نصف المدة الدراسية المقررة.

إجازة الخريف لا تُعد مجرد فترة راحة فحسب، بل ينظر إليها الكثير من أولياء الأمور على أنها فرصة مناسبة للسفر الداخلي أو قضاء أوقات عائلية بعيدًا عن ضغط الدراسة. كما أن توقيتها يتزامن غالبًا مع اعتدال الطقس في أغلب مناطق المملكة، ما يجعلها فترة مثالية للترفيه والأنشطة الأسرية.

من ناحية تعليمية، تمنح هذه الإجازة المعلمين فرصة لإعادة ترتيب الخطط الدراسية ومراجعة مستوى الطلاب، خاصة مع اقتراب فترة التقويمات والاختبارات النصفية. كما أن المدارس تستغل هذه الفترة عادة في صيانة المرافق وتجهيز الفصول استعدادًا لاستكمال الجزء الثاني من الفصل الدراسي.

الإجازة الإضافية الثانية – الخميس 20 جمادى الأولى والأحد 23 جمادى الأولى 1447 هـ

بعد نهاية إجازة الخريف وعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية، تكون هناك إجازة إضافية أخرى قريبة، وهي من يوم الخميس 20 جمادى الأولى، وتمتد إلى الأحد 23 جمادى الأولى 1447 هـ، أي أنها تمنح الطلاب عطلة طويلة لمدة أربعة أيام تشمل نهاية الأسبوع.

هذه الإجازة تأتي قبل أسابيع قليلة من بدء اختبارات منتصف العام، لذلك تعتبرها الأسر السعودية فترة مثالية لمراجعة الدروس وتحضير الأبناء نفسيًا وذهنيًا للمرحلة المقبلة. كما أنها تمنح الكادر التعليمي وقتًا كافيًا لتقييم الأداء العام ومتابعة تقدم الطلاب بشكل منظم قبل الانتقال إلى مرحلة التقييمات النهائية.

وتُعرف هذه الإجازات القصيرة الإضافية بأنها من أهم سمات التقويم الدراسي الحديث الذي تطبقه وزارة التعليم، إذ تهدف إلى تقليل الإرهاق الناتج عن طول الفترات الدراسية المتواصلة، وتحسين التحصيل العلمي من خلال منح فترات راحة قصيرة وموزعة بعناية.

إجازة منتصف العام – من الأحد 22 رجب إلى الخميس 26 رجب 1447 هـ