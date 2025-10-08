نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأخضر يبدأ المشوار نحو كأس العالم 2026 وسط أجواء حماسية وتشكيل ناري أمام إندونيسيا في المقال التالي

الأخضر يبدأ المشوار نحو كأس العالم 2026 وسط أجواء حماسية وتشكيل ناري أمام إندونيسيا.. يشعل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الليلة أجواء الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، عندما يواجه نظيره الإندونيسي في مباراة قوية ومصيرية يحتضنها ملعب الملك عبدالله الدولي بمدينة جدة، وسط حضور جماهيري ضخم ودعم جماهيري غير مسبوق من عشاق “الأخضر”، الذين توافدوا منذ ساعات مبكرة إلى المدرجات لمؤازرة منتخبهم في بداية الطريق نحو التأهل للمونديال العالمي.

انطلاقة قوية للأخضر في الملحق الآسيوي

يدخل المنتخب السعودي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أداء ثابت في التصفيات السابقة، حيث يسعى لتأكيد هيمنته القارية وحجز بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الوطني أن يحقق الفريق نتيجة إيجابية أمام منتخب إندونيسيا الذي يتمتع بروح قتالية وسرعة عالية في الأداء، ما يجعل المواجهة متكافئة في بعض فتراتها، رغم الأفضلية الفنية لصالح الأخضر.

ملعب المباراة وأجواء اللقاء

تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، الذي امتلأت مدرجاته بالكامل بالجماهير السعودية التي رسمت لوحة رائعة بالأعلام الخضراء والأهازيج الحماسية، في مشهد يعكس حجم الدعم والالتفاف الوطني خلف المنتخب.

وتؤكد الأجواء داخل الملعب أن الحلم المونديالي يظل هدفًا جماهيريًا وشعبيًا يسعى الجميع لتحقيقه، خاصة أن التأهل إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخ السعودية يعد خطوة مهمة في مسيرة الكرة السعودية.

القنوات الناقلة والتعليق

يمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر قناة beIN Sports 2HD بتعليق المعلق السعودي عبدالغامدي، الذي يضفي على المباراة طابعًا حماسيًا خاصًا بصوته المميز في المواجهات الكبرى.

كما تنقل قناة SSC السعودية المباراة داخل المملكة بتغطية استوديو تحليلي موسع قبل وبعد اللقاء.

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي

جاء التشكيل المتوقع للأخضر في مواجهة اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

نواف العقيدي. خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي.

نواف بوشل، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي. الوسط: عبدالله الخيبري، محمد كنو، مصعب الجوير.

عبدالله الخيبري، محمد كنو، مصعب الجوير. الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح أبو الشامات.

ويعتمد المنتخب السعودي على خبرة سالم الدوسري وقوة فراس البريكان في الخط الأمامي لكسر التكتل الدفاعي الإندونيسي مبكرًا، مع السيطرة على خط الوسط بقيادة كنو والخيبري.

الأمل مستمر نحو المونديال

المواجهة ما زالت في بدايتها، لكن الإصرار والرغبة في الانتصار يبدوان واضحين على أداء لاعبي الأخضر الذين يدركون أهمية الفوز في هذا اللقاء المصيري.

وتؤكد الجماهير أن “الأخضر” قادر على مواصلة التألق وكتابة فصل جديد من فصول النجاح في تاريخ الكرة السعودية.