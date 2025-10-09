نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تؤكد دعمها لوقف الحرب في غزة وتدعو لسلام شامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الترحيب بالاتفاق ودعم جهود الوساطة



رحّبت المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف الحرب في قطاع غزة وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يهدف إلى التهدئة وتهيئة الأجواء نحو مسار سلام شامل وعادل في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صدر اليوم الخميس، تقدير المملكة للدور الفاعل الذي لعبه الرئيس الأميركي، والجهود التي بذلتها كل من قطر ومصر وتركيا للوصول إلى هذا الاتفاق. كما أشادت بمساعي الوساطة التي أسهمت في تحقيق هذه الخطوة المهمة نحو إنهاء الحرب ووضع حد للمعاناة الإنسانية في القطاع.

خطوة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية



شددت السعودية على أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، تمهيدًا لانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعت إلى المضي بخطوات متتابعة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كما أوضحت المملكة أن رؤيتها تنطلق من مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة دعمها الكامل لكل الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

دعوة لتوحيد الصف الفلسطيني



دعت السعودية الأطراف الفلسطينية إلى توحيد الصفوف وإنهاء الانقسام الداخلي بما يضمن قيام دولة فلسطينية موحدة قادرة على الدفاع عن حقوق شعبها. وأكدت أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الأساس لتحقيق الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

دور السعودية في دعم القضية الفلسطينية



تواصل المملكة جهودها الدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مؤكدة التزامها الثابت تجاه القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب المركزية. وتدعو الرياض المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية في وقف الانتهاكات وتعزيز فرص السلام العادل في المنطقة.

