الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة تشديدًا ملحوظًا في تطبيق الأنظمة المرورية، في إطار سعي الجهات المعنية إلى تعزيز مستويات السلامة على الطرق والحد من الحوادث التي تتسبب بها بعض المركبات الثقيلة، خصوصًا الشاحنات والمقطورات . وفي هذا السياق، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فرض غرامة مالية تصل إلى 2000 ريال سعودي على قائدي المركبات الثقيلة الذين لا يلتزمون بوجود الإنارة الجانبية أو العواكس أو السواتر اللازمة في مركباتهم ضخبغر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار مروري جديد: غرامة 2000 ريال تطال المخالفين ابتداءً من هذا الأسبوع!

أوضحت الإدارة أن المركبات من نوع الشاحنات والمقطورات ملزمة بتركيب إنارات جانبية وعواكس ضوئية وسواتر خلفية وجانبية وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية. ويأتي هذا الإجراء لضمان وضوح رؤية المركبات الكبيرة في جميع الأوقات، خاصة أثناء الليل أو في ظروف الطقس السيئة التي تقل فيها الرؤية، ما يسهم في منع وقوع الحوادث المميتة الناتجة عن الاصطدام بهذه المركبات من الخلف أو الجوانب.

وأكد المرور أن عدم الالتزام بهذه الاشتراطات يعد مخالفة مرورية جسيمة، وتُطبّق بحق مرتكبيها غرامة مالية تتراوح بين 1000 و2000 ريال سعودي، وفقًا لما نص عليه جدول المخالفات المرورية في اللائحة التنفيذية لنظام المرور السعودي.

أسباب التشديد على الشاحنات والمقطورات

تأتي هذه الخطوة بعد تسجيل العديد من الحوادث التي كشفت أن غياب العواكس أو الإنارات الجانبية في بعض الشاحنات والمقطورات كان سببًا مباشرًا في وقوع حوادث دهس واصطدامات خطيرة، خصوصًا على الطرق السريعة غير المضاءة. فالعديد من السائقين – خاصة خلال ساعات الفجر أو المساء – لا يتمكنون من تمييز المركبات الكبيرة التي تتوقف جزئيًا على جانب الطريق أو تسير ببطء، ما يؤدي إلى اصطدامات عنيفة تودي بحياة أشخاص أو تتسبب في خسائر مادية جسيمة.

ويُذكر أن وجود الإنارة الجانبية والعواكس يعد إجراءً بسيطًا بتكلفة منخفضة مقارنة بالخسائر التي قد تنتج عن إهمالها، إلا أنه ذو أثر بالغ في الحفاظ على الأرواح وضمان رؤية واضحة لجميع مستخدمي الطريق.

المواصفات المطلوبة للإنارة والعواكس