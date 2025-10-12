الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية تحركًا أمنيًا استثنائيًا في إطار حملات أمنية في السعودية لمكافحة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث أسفرت الجهود التفتيشية المكثفة خلال أسبوع واحد عن نتائج مذهلة تعكس فعالية المنظومة الأمنية جتشطر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

بسبب مخالفة شائعة .. الداخلية السعودية تعلن أكبر حملة قبض وترحيل للوافدين

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية عن ضبط 21,403 مخالف خلال الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر 2025، موزعين على النحو التالي:

12,439 مخالفًا لأنظمة الإقامة

4,314 مخالفًا لأنظمة العمل

4,650 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود

تعزيز الأمن الحدودي ومواجهة التسلل

سجلت الجهات الأمنية 1,874 محاولة تسلل غير مشروع عبر المنافذ الحدودية، حيث شكل اليمنيون 45% من هذه المحاولات، بينما مثل الإثيوبيون 54%، مع وجود 1% من جنسيات أخرى. كما تم إحباط 36 محاولة لمغادرة المملكة بطرق غير قانونية.

منظومة متكاملة للتعامل مع المخالفين

تشمل الآليات المتبعة للتعامل مع المخالفين:

31,344 مخالفًا خاضعًا حاليًا لإجراءات التنفيذ النظامي

29,840 مخالفًا من الذكور و1,504 من الإناث

إحالة 23,824 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر

ترحيل 11,849 مخالفًا خارج المملكة

ضرب شبكات التستر التجاري

تمكنت الحملات الأمنية في السعودية من إلقاء القبض على 29 متورطًا في شبكات نقل وإيواء وتشغيل المخالفين، في إطار الجهود الشاملة للقضاء على جريمة التستر التي تهدد الأمن الاقتصادي والوطني.

عقوبات رادعة وضمانات قانونية

أكدت وزارة الداخلية أن عقوبات جريمة التستر تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة الوسائل المستخدمة في هذه الجرائم، والإعلان عن أسماء المخالفين. وشددت على أن هذه الجريمة تستدعي التوقيف الفوري وتعد من الجرم الخطيرة.

تعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق الأمن