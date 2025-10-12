الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودي عن سياسة حاسمة تنص على منح الدعم السكني لمرة واحدة فقط لكل أسرة، سواء تم التقديم عبر صندوق التنمية العقارية أو من خلال البرنامج مباشرة . يأتي هذا القرار في إطار السعي لتحقيق مبادئ العدالة والإنصاق في توزيع الدعم، وضمان وصول الخدمات للسكان المستحقين فعلياً يقلظن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فرض قرار مفاجئ على المواطنين من السعودية .. إيقاف دعم سكني عن هذه الفئات .. هل أنت منهم؟

ويهدف البرنامج من خلال هذه الآلية إلى تعزيز الشفافية ومنع أي محاولات للاستفادة المتكررة بأسماء متعددة داخل الأسرة الواحدة، سواء بأسماء الزوج أو الزوجة، مما يضمن توزيعاً عادلاً للدعم وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

الرؤية الاستراتيجية خلف سياسة الدعم السكني

تُعد هذه السياسة جزءاً من التوجه الاستراتيجي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الإسكان، التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين وتعزيز جودة الحياة. كما تساهم هذه الآلية في تحقيق الاستدامة المالية لبرامج الدعم، وضمان وصول الخدمات لأصحاب الحقوق الفعليين، وتعزيز الثقة في الأنظمة الحكومية الداعمة.

آلية التحقق من الاستحقاق في برنامج سكني

يمكن للأسر الراغبة في الاستفادة من الدعم السكني التحقق من استحقاقهم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للبرنامج، التي توفر واجهة مبسطة تحتوي على كافة الشروط والتفاصيل والإجراءات المطلوبة، بما في ذلك اللوائح التنفيذية ومعايير التسجيل.

الخطوات العملية للتحقق من الاستحقاق:

التسجيل في المنصة: الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية باستخدام بيانات المستخدم المسجلة مسبقاً

الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية باستخدام بيانات المستخدم المسجلة مسبقاً إدخال المعلومات: تعبئة البيانات المطلوبة بدقة متناهية لتجنب أية أخطاء قد تؤثر على قبول الطلب

تعبئة البيانات المطلوبة بدقة متناهية لتجنب أية أخطاء قد تؤثر على قبول الطلب التحقق الآلي: تقوم الأنظمة الذكية بمراجعة المعلومات ومقارنتها مع قواعد البيانات الرسمية

تقوم الأنظمة الذكية بمراجعة المعلومات ومقارنتها مع قواعد البيانات الرسمية تفعيل الطلب: الضغط على خيار "تفعيل الطلب" لبدء عملية التقييم النظامي

الضغط على خيار "تفعيل الطلب" لبدء عملية التقييم النظامي متابعة النتائج: تتبع حالة الطلب بشكل فوري ومعرفة المبالغ المستحقة وتواريخ الصرف

المزايا الرقمية لمنصة سكني

تمثل الخدمات الإلكترونية للمنصة نقلة نوعية في تجربة المستفيدين، حيث توفر:

الشفافية الكاملة: تقليل التدخل البشري وتجنب الأخطاء والتحيزات المحتملة

تقليل التدخل البشري وتجنب الأخطاء والتحيزات المحتملة العدالة في التوزيع: الاعتماد على البيانات المؤكدة والموثقة في منح الدعم

الاعتماد على البيانات المؤكدة والموثقة في منح الدعم المتابعة المستمرة: إمكانية تتبع الطلبات واستلام الإشعارات والفواتير إلكترونياً

إمكانية تتبع الطلبات واستلام الإشعارات والفواتير إلكترونياً إدارة الاستهلاك: مراقبة تفاصيل الحسابات واستهلاك المياه لترشيد الاستخدام

التكامل بين سكني وصندوق التنمية العقارية

يضمن التكامل التقني بين منصة "سكني" وصندوق التنمية العقارية توفير خيارات تمويلية متعددة للمستفيدين، مع الحفاظ على مبدأ الاستفادة الواحدة لكل أسرة. يتيح هذا الربط الإلكتروني الوصول لمنتجات سكنية وتمويلية متنوعة تناسب الاحتياجات المختلفة، مما يعزز مرونة النظام ويوسع دائرة الخيارات المتاحة.

الأثر الاقتصادي للدعم السكني

يشكل الدعم السكني محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في المملكة، نظراً لارتباطه الوثيق بعدة قطاعات حيوية مثل التشييد والتمويل والخدمات المساندة. كما يساهم تملك الأسر للمساكن المناسبة في تنشيط السوق العقاري وتحفيز الأسواق المالية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

التحول الرقمي وتجربة المستفيدين