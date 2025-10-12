الرياض - كتبت رنا صلاح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة على عدد من مناطق المملكة، مما قد يؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بهطول البرد وهبات رياح نشطة خعوشذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول ورياح مثيرة للغبار تضرب مناطق المملكة اليوم

وتشمل هذه التقلبات الجوية مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، مع تشكل الضباب على هذه المناطق.

وفي الوقت نفسه، تشهد مناطق الرياض، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، والمنطقة الشمالية الحدودية نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما قد يؤثر على جودة الهواء والرؤية الأفقية.

تفاصيل الحالة الجوية على المناطق الساحلية

البحر الأحمر:

تشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الأجزاء الشمالية والوسطى، بسرعة تتراوح بين 15-45 كم/ساعة.

بينما على الجزء الجنوبي، ستكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً إلى شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 10-35 كم/ساعة قد تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وقد يصل إلى أكثر من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تصنف حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج، وقد يصبح مائجاً مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي:

تُظهر تنبؤات حالة الطقس اليوم أن الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية غربية تتحول مساءً إلى جنوبية شرقية إلى جنوبية على الأجزاء الشمالية والوسطى، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ويبلغ ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر واحد، فيما تصنف حالة البحر بأنها خفيفة الموج.

نصائح للمواطنين والمقيمين