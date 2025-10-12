نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام فعاليات "إيليت العُلا 2025".. بتجارب ثرية جمعت المستثمرين ورواد الضيافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت بمحافظة العُلا فعاليات ملتقى "إيليت العُلا 2025"، الذي نظّمته جمعية مُلاك المطاعم والمقاهي، بمشاركة نخبة من المستثمرين ورواد قطاع الضيافة من داخل المملكة وخارجها.

وشهد الملتقى، الذي استمر ثلاثة أيام، جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تناولت أحدث الاتجاهات في صناعة المطاعم والمقاهي، وأبرز فرص الاستثمار والابتكار في مجال الضيافة، إضافة إلى استعراض تجارب ناجحة تسهم في تعزيز استدامة القطاع وتطوير مهارات العاملين فيه.

وأكد المشاركون أن الملتقى أسهم في فتح آفاق واسعة أمام المستثمرين ورواد الأعمال لتوسيع أعمالهم في السوق المحلي، وتعزيز حضورهم على المستوى الإقليمي والدولي، مشيدين بما وفرته العُلا من بيئة سياحية واستثمارية مميزة جعلت منها منصة مثالية لاحتضان هذا الحدث.

واختُتمت الفعاليات بتكريم المشاركين وعدد من الجهات الراعية والمشاركة، وسط تأكيد استمرار عقد مثل هذه الملتقيات التي تواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030