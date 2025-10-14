الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية هذه الأيام حالة من الهدوء الحذر، حيث تتأرجح الأسعار بشكل طفيف يعكس حالة توازن دقيقة بين العرض والطلب المحليين، مع تأثر مباشر بالتطورات العالمية في أسواق المعادن الثمينة ويعد الذهب في السعودية أحد أكثر الأصول رواجًا بين المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، سواء كأداة ادخار أو كاستثمار طويل الأجل، كما يمثل المعدن النفيس ملاذًا آمنًا في أوقات التقلب الاقتصادي العالمي صذطقج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الذهب يتحدى كل التوقعات .. عيار 24 يتجاوز حدود الخيال وجرام الذهب يسجل 424 ريال

سجلت أسعار الذهب اليوم في المملكة ارتفاعًا طفيفًا، بعد تعاملات مستقرة شهدتها السوق في الأيام السابقة. بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 484.50 ريال سعودي، محافظًا على مستواه تقريبًا مقارنة باليوم السابق، بينما سجل عيار 22 نحو 444.25 ريالًا للجرام مقابل 444 ريالًا في تعاملات السبت، وهو ما يعكس حركة تصحيح بسيطة مرتبطة بالتغيرات في الأسواق العالمية.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا بين المشترين في المملكة، فقد استقر عند 424 ريالًا للجرام، دون تغيير يذكر، في حين شهد عيار 18 ارتفاعًا محدودًا ليسجل 363.50 ريالًا، مقارنة بـ363.25 ريالًا في اليوم السابق. كما بلغ سعر عيار 14 نحو 282.75 ريالًا، و عيار 12 نحو 242.25 ريالًا، وهو ما يعكس استمرار استقرار الأسعار نسبيًا داخل السوق المحلية.

أسعار السبائك والأونصة الذهبية

لم تقتصر التحركات على المشغولات، بل شملت كذلك السبائك الذهبية والأونصات، حيث سجلت الأونصة 15,072.75 ريالًا، أي ما يعادل 4018.32 دولارًا أمريكيًا. في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 3392.25 ريالًا، وهو ارتفاع محدود يعكس حركة صعود تدريجية شهدها الذهب عالميًا.

ويرى الخبراء أن هذا الارتفاع البسيط طبيعي في ظل انتظار المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة قد تؤثر مباشرة على سعر الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية، وهي من العوامل الرئيسة التي تحدد اتجاه الذهب عالميًا.

تأثير الأسواق العالمية على السوق السعودية