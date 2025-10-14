المرور السعودي يحذر .. غرامة صادمة 2000 ريال سعودي تنتظر من يقود بهذه الطريقة!

الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار جهود المرور الكويتي المستمرة للحد من الحوادث وضمان انسيابية الطرق، أطلقت إدارة مرور محافظة الجهراء سلسلة من الحملات التفتيشية المفاجئة شملت الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً للمواطنين والمقيمين خبكرض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أسفرت الحملات التي نفذتها فرق مرور الكويت في الجهراء عن مجموعة من النتائج المهمة التي تؤكد فاعلية الجهود الأمنية الميدانية في تطبيق النظام المروري والحد من السلوكيات المخالفة:

تحرير أكثر من 5000 مخالفة مرورية شملت تجاوز الإشارات، والسرعة الزائدة، وعدم الالتزام بحزام الأمان، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

تسجيل 109 مخالفات متعلقة بتجاوز المركبات في أماكن ممنوعة وتعمد عرقلة السير.

ضبط 6 أشخاص بسبب انتهاء صلاحية إقاماتهم ومخالفتهم لقوانين الإقامة.

حجز 43 مركبة ودراجتين ناريتين لمخالفتها الشروط الفنية وقوانين السير.

تحرير 22 مخالفة لمركبات تصدر أصواتاً مزعجة وتسبب إزعاجاً للمارة والسكان.

ضبط 7 مركبات مطلوبة قضائياً كانت محل بحث من الجهات الأمنية.

إحالة 6 أحداث إلى نيابة الأحداث لمعالجة قضايا اجتماعية ذات صلة بالقيادة غير القانونية.

إحالة 8 أشخاص إلى الحجز التحفظي ضمن الإجراءات الوقائية لحفظ النظام العام.

التزام وزارة الداخلية الكويتية بالسلامة المرورية وتطبيق القانون

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن حملات المرور ستستمر بوتيرة متصاعدة ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن والسلامة المرورية في جميع المحافظات، مشددة على أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يخالف الأنظمة أو يستهين بأرواح مستخدمي الطريق.

وأضافت الوزارة أن هذه الحملات تأتي في سياق جهود متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري بين السائقين وتخفيض معدلات الحوادث، من خلال تكثيف الرقابة الميدانية واستخدام التقنيات الحديثة في متابعة حركة المرور.

دعوة المجتمع الكويتي للمشاركة في الحد من المخالفات المرورية

دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في تعزيز الأمن المروري عبر الإبلاغ عن أي سلوكيات قيادة خطرة أو مخالفات مرورية من خلال الوسائل التالية:

الاتصال المباشر بغرفة العمليات على الرقم 112.

إرسال البلاغات عبر تطبيق الواتساب الخاص بالإدارة العامة للمرور على الرقم 99324092.

استخدام منصة «تواصل» الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

استمرار جهود المرور الكويتي في حماية الأرواح والممتلكات