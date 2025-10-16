الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت تعاملات اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 تراجعاً ملحوظاً في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ضمن مجموعة من البنوك المحلية الكبرى، حيث سجلت أسعار الصرف انخفاضاً متفاوتاً مقارنة بمستوياتها المسجلة في تعاملات أمس نضسيغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تراجع جنوني في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري .. ويصل الجنيه لهذ السعر لأول مرة منذ أشهر

أظهرت متابعة دقيقة لأسعار الصرف في البنوك الخمسة الرئيسية تفاوتاً في معدلات التراجع، حيث انخفضت قيم الشراء والبيع للريال السعودي بمقدار يراوح بين قرش واحد وقرشين في مختلف المؤسسات المصرفية:

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الشراء 12.64 جنيه، وسعر البيع 12.71 جنيه، مع تراجع قدره قرشين في كلا السعرين

بنك مصر: سجل سعر الشراء 12.65 جنيه وبيع 12.72 جنيه، مسجلاً انخفاضاً بقيمة قرش واحد

بنك القاهرة: أعلن عن سعر شراء 12.65 جنيه وبيع 12.72 جنيه، مع تراجع بقيمة قرش واحد

بنك الإسكندرية: سجل 12.68 جنيه للشراء (انخفاض قرش) و12.71 جنيه للبيع (انخفاض قرشين)

البنك التجاري الدولي: قدم سعر شراء 12.67 جنيه وبيع 12.72 جنيه، مع انخفاض بقيمة قرشين

تحليل تأثير التقلبات على المستثمرين والمقيمين

تُعتبر متابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من الأولويات الأساسية للعديد من الفئات، لاسيما العاملين في المملكة العربية السعودية الذين يقومون بتحويل مدخراتهم إلى مصر، وكذلك المستثمرين والمستوردين الذين تربطهم علاقات تجارية مع المملكة.

هذه التقلبات اليومية تعكس تفاعل السوق مع متغيرات اقتصادية متعددة، بما في ذلك تغيرات العرض والطلب على العملات، والتطورات في الاحتياطيات النقدية، بالإضافة إلى تأثير تحركات أسعار الصرف في السوق الموازية.

نصائح للمتعاملين مع العملات