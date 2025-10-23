نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية فرص الشراكة في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين صناعتها في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يشيد بالتعاون القائم مع "أكوا باور" في مشروعات الطاقة المتجددة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية، لاستعراض فرص الشراكة الممكنة في مجال تحلية مياه البحر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية والشركة السعودية في العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيرًا إلى أن "أكوا باور" أثبتت جدارتها كشريك موثوق وفاعل في السوق المصرية.

توطين صناعة مكونات محطات التحلية أولوية وطنية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بـ توطين صناعة مكونات محطات تحلية مياه البحر، وخاصة المحطات العاملة بتقنية التناضح العكسي "ممبرين"، مشيرًا إلى أن مصر بدأت بالفعل في التشاور مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح رئيس الوزراء أن الخطة الاستراتيجية المصرية تستهدف تحلية 5 ملايين متر مكعب من مياه البحر يوميًا خلال 5 سنوات، على أن ترتفع الكمية إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا في مراحل لاحقة، وهو ما يستدعي الإسراع في توطين هذه الصناعة الحيوية داخل مصر.

"أكوا باور" تؤكد التزامها بدعم السوق المصرية

من جانبه، أعرب السيد ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، عن تقديره للشراكة الوثيقة مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن مصر تُعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في المنطقة.

وأشار إلى أن "أكوا باور" تمتلك خبرة عالمية واسعة في إنشاء وتشغيل محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وأنها تسعى للعمل مع الحكومة المصرية على إنشاء محطات جديدة وتوطين مكونات التصنيع المحلي، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على المياه المحلاة داخل مصر.

توجيهات بسرعة الانتهاء من التصور النهائي للمشروع

وخلال الاجتماع، تم عرض النواحي المالية والتمويلية والسعرية للمشروع المقترح، حيث وجّه رئيس الوزراء بسرعة إعداد التصور النهائي للمشروع خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد مدبولي أن توطين صناعة مكونات محطات التحلية يمثل أولوية وشرطًا أساسيًا للتفاوض مع أي شركة ترغب في إقامة مشروعات تحلية في مصر، مشددًا على أن الحكومة تضع هذه الصناعة ضمن ركائز الأمن المائي الوطني.