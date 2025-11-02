نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الدفاع المدني" ينفذ تجربة صافرات الإنذار الثابتة في مناطق الرياض وتبوك ومكة المكرمة.. غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُنَفّذ المديرية العامة للدفاع المدني غدًا الإثنين، 12 / 5 / 1447 الموافق 3 / 11 / 2025 تجربة لصافرات الإنذار الثابتة في منطقة الرياض، تشمل الرياض العاصمة، ومحافظات (الدرعية، والخرج، والدلم)، ومنطقة تبوك، ومنطقة مكة المكرمة بمحافظتي (جدة وثول)، وذلك لتعزيز الوعي المجتمعي واستجابة السكان للتنبيهات الرسمية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وتهدف التجربة إلى تعزيز كفاءة أنظمة الإنذار وجاهزيتها في تنبيه السكان أثناء الطوارئ، وسيتم البدء بتجربة المنصة الوطنية للإنذار المبكر ببث الرسائل التحذيرية عبر نغمة السلوك الجديد عند الساعة (1:00) ظهرًا، تليها نغمة الإنذار الوطني عند الساعة (1:10) ظهرًا، ثم صافرات الإنذار الثابتة الساعة (1:15) ظهرًا.

وتأتي التجارب الدورية في جميع مناطق المملكة عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ من خلال خدمة البث الخلوي، بإرسال رسائل تحذيرية إلى الهواتف المتنقلة مصحوبة بنغمة صوتية مميزة، للتأكد من جاهزيتها، وذلك بالتزامن مع تنفيذ تجربة صافرات الإنذار.