انت الأن تتابع خبر لازم تكون على موبايلك.. تطبيقات تساعدك بسهولة في العثور على الكاميرات الخفية في أي مكان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال شعور الخوف ينتاب بعض الفتيات من وجود كاميرات تجسس داخل غرف قياس الملابس الموجودة داخل المحلات المختلفة، ويرجع ذلك إلى كثرة الحوادث التي نسمع عنها من تصوير السيدات عاريات وابتزازهن بها بعد ذلك، وقد تم اكتشاف أكثر من واقعة بخصوص هذا الأمر في كثير من البلدان، لذا عليكي فحص الغرفة جيدا قبل قياس الملابس، للتأكد من خلوها من أي كاميرات مخفية، لذلك نقدم لكم اليوم تطبيقات تكشف الكاميرات السرية داخل غرفة القياس.

حيلة عبقرية لكشف الكاميرات المخفية

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» على فضائية «dmc»، بأن هناك بعض التطبيقات التي تستطيع بكل سهولة كشف وجود الكاميرات السرية في مختلف الأماكن، مؤكدا على ضرورة أن تتواجد هذه التطبيقات على الهواتف المحمولة لأي شخص، حتى يتمكن من استخدام وكشف وجود أي كاميرا مراقبة والحفاظ على خصوصيته.

تطبيقات تكشف الكاميرات السرية