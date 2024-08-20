انت الأن تتابع خبر معلومة لا يعرفها 90% منا..!! أضرار كارثية ومرعبة تحدث لك بسبب ترك جهاز الراوتر يعمل طوال الليل تعرف عليه !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الإنترنت من الأشياء الضرورية في وقتنا الحالي في حياة كل إنسان، لكي يتطلع على العالم الآخر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يستطيع العيش بدونها، ونجد أن معظم البيوت يوجد بها جهاز راوتر يزود البيت بخدمة الإنترنت، ونجد أن معظم الناس يتركون الراوتر الخاص بهم متصل بالكهرباء طوال الليل دون إيقاف تشغيله حتى لو لحظات، حيث يتعامل الناس مع هذه الأجهزة الصغيرة دون إدراك أنها يمكن أن تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء وهذا يؤثر على عمر الجهاز، لذلك سوف نقوم بتوضيح كافه التفاصيل خلال السطور القادمة.

عواقب وخيمة بسبب ترك الراوتر متصل طوال الليل بالكهرباء

عند ترك جهاز الراوتر مفتوح طوال الليل خصوصًا في فصل الشتاء يتسبب في ضعف قوة إشارة الراوتر وارتفاع درجة حرارة هذا يؤدي إلى ضعف الإشارة، كما أن ترك الراوتر متصل بالإنترنت وهو غير مستخدم ومفتوحًا ليلاً ونهارًا يجعلها عرضة للسرقة من القراصنة والهاكر، ونفاذ باقة الإنترنت بشكل سريع.

مخاطر تشغيل الراوتر ليلاً

توجد مخاطر عدة عند تشغيل الراوتر في الليل تتمثل في الآتي: