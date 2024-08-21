انت الأن تتابع خبر كاميرا ولا في الأحلام.. أوبو تشعل السوق بهاتفها الجديد Oppo A3 5G خارق ومقاوم للصدمات والسوائل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -

أشعلت شركة أوبو هاتف A3 5G في السوق المحلية بعد إطلاق A3x 5G إذ تسعى الشركات إلى الاستحواذ على قطاع عريض من العملاء من خلال الحصول على جودة عالية وأسعار مُناسبة للجميع، في إطار التطور التكنولوجي.

ويمتاز هاتف oppo A3 5G

بالعديد من الامتيازات، إذ يحتوي على شاشة LCD كبيرة عبارة عن مقاس 6.67 بوصة بدقة عالية الجودة، إضافة إلى معدل تحديث سلس يصل 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع، إضافة إلى امتلاك الهاتف مُعالج قوي MediaTek Dimensity 6300، إذ يعتبر متوسط المدة مصحوبة وحدة معالجة Mali-G57 MC2.

هاتف oppo A3 5G

كما يمتاز هاتف oppo A3 5G ببطارية كبيرة بسعة 5100 مللى أمبير، وهي مناسبة جدا للاستخدام العالي وتسمح بالعمل عليها لفترة طويلة بالاستخدام الممتد، كما أنها تدعم تقنية الشحن السريع SUPERVOOC من شركة oppo.

ذاكرة هاتف أوبو

كما يمتاز هاتف أبو بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة إجمالية تصل 6 جيجابيات مع ذاكرة افتراضية وذاكرة تخزين داخلية eMMC 5.1، كما يعمل على نظام ColorOS 14.0.1 استنادًا إلى Android 14.

كما يشمل خيارات الاتصال أيضا Wi-Fi 5 وBluetooth 5.3 ، إضافة إلى منافذ USB إضافة إلى نوع سي، إضافة أن الهاتف لا يحتوي على ميزة NFC كما هو في الهواتف المحمولة إضافة إلى أنه مقاوم للصدمات ومقاوم للسوائل.

مميزات A3 5G الأمانية