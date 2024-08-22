انت الأن تتابع خبر أقوى هاتف في الفئة الاقتصادية المتوسطة مقاوم للماء والغبار معتمد وبأحدث واجهة من سامسونج .. مواصفات "Samsung Galaxy A35" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy A35، الذي يهدف إلى تعزيز موقع الشركة في سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة بفضل ميزاته المبتكرة والتقنيات المتطورة التي يتمتع بها، ويأتي هذا الهاتف مع شاشة Super AMOLED، وهي واحدة من أبرز تقنيات العرض التي توفر تجربة بصرية استثنائية بفضل ألوانها الزاهية وتباينها العالي، وتتميز شاشته بدقة عالية وحيوية الألوان التي تجعل من مشاهدة المحتويات وتجربة الألعاب أكثر إثارة وواقعية، لذلك يسعى الهاتف لتلبية احتياجات المستخدمين في الفئة المتوسطة.

مواصفات سامسونج جلاكسي A35

من خلال الجدول التالي سوف نستعرض كافة الإمكانيات والمواصفات التي ينفرد بها هاتف سامسونج عن بقية الهواتف المتوسطة الأخرى، وذلك لتحديد إذا كان يتناسب مع حاجتك الشخصية أم لا:

الخاصية التفاصيل الاتصال يدعم الـ NFC، شريحتين Nano Sim، 2G، 3G، 4G، 5G. الأبعاد والوزن 161.7x78x8.2 ملم، وزن 209 جرام. مقاومة الماء والغبار شهادة IP67، مقاوم حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة. الخامات زجاج مع إطار من البلاستيك. الشاشة نوع Super AMOLED، حجم 6.6 إنش، دقة 1080×2340 بكسل، كثافة 390 بكسل/إنش، معدل تحديث 120Hz، حماية Corning Gorilla Glass Victus Plus، سطوع 1000 شمعة. الكاميرا الأمامية دقة 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2. الكاميرات الخلفية كاميرا أساسية: 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8، مثبت بصري OIS.

كاميرا واسعة: 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2.

كاميرا ماكرو: 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4، فلاش LED أحادي. تصوير الفيديو جودة 4K بدقة 2160 بكسل، 30 إطار/ثانية، FHD بدقة 1080 بكسل، 30 و60 إطار/ثانية. المايكروفون ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء. الواي فاي ترددات a/b/g/n/ac/6، Dual-band، Wi-Fi Direct. البلوتوث إصدار 5.3، يدعم A2DP، LE، aptX. الصوت صوت ستيريو. تحديد الموقع الجغرافي GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS. وسائل الأمان والحماية مستشعر بصمة مدمج بالشاشة، خاصية Face Unlock. المستشعرات تسارع، قرب، بوصلة، جيروسكوب (عن طريق السوفت وير). منفذ USB Type C، يدعم OTG. البطارية سعة 5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 25 واط. نظام التشغيل أندرويد 14، واجهة One UI 6.1. الألوان المتاحة كحلي، أزرق ثلجي، بنفسجي، ليموني.

سعر Samsung Galaxy A35