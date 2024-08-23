انت الأن تتابع خبر «كارثة بكل المقاييس».. لو شوفت العلامة دي عندك في التليفون اعرف ان الوتساب مراقب وبياناتك مكشوفه.. الحق قبل فواد الاوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التجسس على هاتفك يشكل خطرا كبيرا على خصوصيتك وأمانك الشخصي، ومع التقدم التكنولوجي وانتشار الهواتف الذكية، أصبح من الممكن لبعض الأشخاص الوصول إلى بياناتك الحساسة والتجسس على مكالماتك، رسائلك، وحتى تتبع موقعك الجغرافي دون علمك، هذا الأمر قد يؤدي إلى سرقة المعلومات الشخصية أو المالية، وتهديد خصوصيتك، ومن الضروري أن تكون على دراية بالطرق التي قد يتم بها اختراق هاتفك، وكذلك تعلم كيفية حماية جهازك من مثل هذه الانتهاكات.

علامات تدل على اختراق هاتفك

إذا كنت تشك في أن هاتفك قد يكون مخترقاً، يمكنك التحقق من بعض العلامات والأعراض الشائعة:

إذا لاحظت زيادة غير مبررة في استهلاك البيانات، قد يكون هناك تطبيق ضار أو عملية غير معروفة تعمل في الخلفية.

إذا أصبح هاتفك بطيئاً بشكل غير عادي أو يتعطل بشكل متكرر، فقد يكون هناك تطبيق ضار يؤثر على الأداء.

التطبيقات الضارة قد تؤدي إلى استنزاف سريع للبطارية.

إذا لاحظت وجود تطبيقات لم تقم بتثبيتها أو تظهر لك إشعارات غير متوقعة، فقد يكون ذلك دليلاً على اختراق.

إذا كنت تتلقى رسائل نصية غريبة أو مشبوهة، قد يكون هاتفك قد تعرض للاختراق.

علامات تدل على اختراق الوتساب