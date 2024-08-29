انت الأن تتابع خبر لحماية حسابك.. فعل هذه الاعدادات في تطبيق واتساب فوراً! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل الانتشار الواسع لتطبيقات المراسلة الفورية، وعلى رأسها تطبيق واتساب، كأدوات أساسية للتواصل اليومي في حياتنا الشخصية والمهنية، باتت هذه التطبيقات مستهدفة بشكل متزايد من قبل المجرمين الإلكترونيين.

ويستغل هؤلاء المجرمون

الثقة التي يوليها المستخدمون لهذه التطبيقات، مستخدمين أساليب الهندسة الاجتماعية المعقدة، بهدف الاحتيال على الضحايا وسرقة أموالهم، وحصولهم على معلوماتهم الشخصية الحساسة.

كشفت دراسات حديثة عن ارتفاع ملحوظ في عدد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف تطبيقات المراسلة، وفي هذا السياق، قدمت الخبيرة التكنولوجية إيرينا زينوفكينا، مجموعة من النصائح الذكية لحماية حساباتنا على واتساب وغيره من تطبيقات المراسلة من الاختراق، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية البسيطة.

وجاءت الخطوات التي أشارت إليها إيرينا زينوفكينا، على النحو التالي:

تفعيل التحقق بخطوتين:

لضمان أمان حسابك، يجب تفعيل هذه الخاصية التي تضيف طبقة حماية إضافية.

عدم مشاركة رمز التأكيد:

تجنب مشاركة رمز التأكيد الخاص بواتساب مع أي شخص أو إدخاله على مواقع غير موثوق بها.

تعطيل التحميل التلقائي:

لمنع تحميل الملفات الضارة تلقائياً على جهازك، يُفضل تعطيل خاصية التحميل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو.

تقييد عرض البيانات الشخصية:

حدد من يمكنه رؤية معلوماتك الشخصية على واتساب، مثل صورة الملف الشخصي والحالة، ليقتصر ذلك على جهات الاتصال فقط.

تجنب الروابط والملفات غير الموثوق بها:

لا تضغط على الروابط أو تحمل الملفات من مرسلين غير معروفين، وحتى من جهات الاتصال المعروفة في حال الشك، تحقق عبر قنوات اتصال بديلة.

الحذر من الرسائل المشبوهة:

إذا تلقيت رسائل مشكوكا فيها من جهات الاتصال الخاصة بك، قد يكون حسابهم قد تعرض للاختراق، يُنصح بالتواصل معهم عبر وسيلة أخرى للتأكد.

وفي حال تعرض حسابك على واتساب للاختراق، نصحت الخبيرة باتباع 4 خطوات، وهي:

إخطار جهات الاتصال:

أبلغ جميع الأشخاص الذين تتواصل معهم بأن حسابك قد تم اختراقه، لتحذيرهم من أي محاولات احتيال.

إنهاء الجلسات غير المصرح بها:

قم بإنهاء أي جلسة غير معروفة قد تكون نشطة على حسابك.

إبلاغ دعم واتساب الفني:

تواصل مع دعم واتساب للإبلاغ عن الاختراق والمساهمة في تحسين أمان التطبيق.

إعادة تثبيت التطبيق: