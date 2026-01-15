لا تدفع أكثر من السعر الرسمي.. قائمة أسعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 12:29 مساءً - تواصل أسواق التبغ في مصر انضباطها السعري مع بداية تعاملات اليوم الخميس 15 يناير 2026 حيث حافظت الأنواع الشعبية والأجنبية على قيمتها المعلنة رسميًا منذ مطلع العام في أعقاب التعديلات الضريبية الأخيرة التي نجحت في ضبط إيقاع السوق ومنع المضاربات العشوائية.

وهذا قد أتاح للمستهلكين الحصول على احتياجاتهم بالأسعار المقررة دون زيادات غير مبررة، ومع ذلك تظل الرقابة الصارمة من الجهات المعنية ضرورة لضمان التزام تجار التجزئة بالقوائم الرسمية خاصة في ظل حرص "الشركة الشرقية للدخان" على توفير مخزون استراتيجي يلبي الطلب المحلي المتزايد.

لم يطرأ أي تغيير على أسعار عائلة "كليوباترا" الأكثر طلبًا حيث استقرت أنواع البوكس والسوفت كوين والمنتجات المماثلة مثل "بوسطن" و"بلمونت" عند حاجز 44 جنيهًا.

بينما حافظت السجائر الأجنبية الفاخرة على مستوياتها المرتفعة ليسجل صنف "ميريت" 105 جنيهات و"مارلبورو" 97 جنيهًا.

أما التبغ المسخن الذي يشهد إقبالًا متصاعدًا فقد استقرت عبوات "TEREA" و "HEETS" عند متوسطات تتراوح بين 56 و80 جنيهًا حسب الفئة.