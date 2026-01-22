إهانات وانتقادات نارية لـ لوكا زيدان بسبب منتخب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 11:23 صباحاً - تلقى الحارس الدولي الجزائري لوكا زيدان انتقادات لاذعة من وسائل الإعلام وجماهير نادي غرناطة بعد الأداء المتذبذب الذي ظهر به في مباراة فريقه الأخيرة أمام إيبار، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وعلى الرغم من انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، ارتكب لوكا خطأين فادحين كادا أن يكلفا فريقه النقاط الثلاث، مما أثار موجة من الاستهجان في المدرجات في كل مرة لمس فيها الكرة.

تراجع مستوي لوكا زيدان بعد مشاركته مع الجزائر في كأس أمم إفريقيا

ووفقا صحيفة “آس” الإسبانية أشارت إلى أن الخطأ الأول للحارس جاء في الدقيقة العاشرة عندما أبعد الكرة بشكل خاطئ، مانحًا مهاجم إيبار فرصة تهديفية ألغيت لاحقًا بداعي التسلل، وفي الدقيقة 38 تكرر فقدان الكرة بطريقة ساذجة كادت تؤدي إلى مشادة كلامية مع لاعبي الخصم، مما زاد من غضب الجماهير على المدرجات.

عودة لوكا زيدان إلى التشكيلة الأساسية بعد مشاركته مع المنتخب الجزائري في كأس الأمم الإفريقية لم تكن موفقة، بحسب التقارير، وأعاد الجدل حول قدرته على الحفاظ على استقرار مرمى غرناطة في هذه الفترة الحاسمة من الموسم.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة غرناطة تدرس جديًا التعاقد مع حارس جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية لخلق منافسة قوية، في ظل تكرار الأخطاء التي أصبحت مصدر قلق للجهاز الفني والجماهير على حد سواء.