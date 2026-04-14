لصالح ليفربول.. اطّلع على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:19 صباحاً - تلقى مانشستر يونايتد خسارة مفاجئة على ملعبه "أولد ترافورد" أمام ليدز يونايتد بنتيجة 2-1، في ختام منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، ليتجمد رصيد الشياطين الحمر عند 55 نقطة ويهدر فرصة ثمينة للاقتراب من الصدارة.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز

وشهدت المباراة بداية قوية من الضيوف، بعدما افتتح نواه أوكافور التسجيل مبكرًا لصالح ليدز في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعود اللاعب ذاته لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 29، واضعًا أصحاب الأرض تحت ضغط كبير منذ الشوط الأول.

وازدادت معاناة مانشستر يونايتد بعد طرد ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 56، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن يقلص كاسيميرو الفارق بهدف في الدقيقة 69، إلا أن محاولات العودة لم تكلل بالنجاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 32

1- آرسنال – 70 نقطة

2- مانشستر سيتي – 64 نقطة

3- مانشستر يونايتد – 55 نقطة

4- أستون فيلا – 55 نقطة

5- ليفربول – 52 نقطة

6- تشيلسي – 48 نقطة

7- برينتفورد – 47 نقطة

8- إيفرتون – 47 نقطة

9- برايتون – 46 نقطة

10- سندرلاند – 46 نقطة

11- بورنموث – 45 نقطة

12- فولهام – 44 نقطة

13- كريستال بالاس – 42 نقطة

14- نيوكاسل – 42 نقطة

15- ليدز يونايتد – 36 نقطة

16- نوتنغهام فورست – 33 نقطة

17- وست هام – 32 نقطة

18- توتنهام – 30 نقطة

19- بيرنلي – 20 نقطة

20- وولفرهامبتون – 17 نقطة

وبهذه النتيجة، يواصل آرسنال التربع على صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، بينما ازدادت المنافسة اشتعالًا على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.