نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد البريطاني يفوق التقديرات مسجلًا نموًا قويًا بنسبة 0.5% خلال فبراير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 02:56 مساءً - سي إن بي سي_ سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.5% خلال فبراير، متجاوزًا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنحو 0.1% فقط على أساس شهري.

ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس، جاء النمو مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الخدمات والإنتاج، حيث ارتفع كل منهما بنسبة 0.5%، فيما صعد نشاط البناء بنسبة 1%.

وعلى أساس الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة المنتهية في نوفمبر الماضي.

كما أظهرت البيانات تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير بالرفع إلى 0.3%.

وخلال فترة الثلاثة أشهر حتى فبراير، ارتفع الإنتاج بنسبة 1.2%، ونما قطاع الخدمات بنسبة 0.5%، في حين تراجع قطاع التصنيع بنحو 2%.

وفي سياق التوقعات، خفّض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة خلال العام الجاري إلى 0.8%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 1.3%، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار محللون إلى أن ارتفاع حالة عدم اليقين قد يضغط على الإنفاق والاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل تشديد الأوضاع المالية وتراجع المعنويات.

كما تواجه المملكة المتحدة مخاطر إضافية نتيجة تقلبات أسعار الطاقة العالمية، خاصة في ظل التوترات الحالية.

وكان بنك إنجلترا قد توقع في وقت سابق خفض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من المستوى المستهدف عند 2%، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى احتمال تسارع التضخم إلى 3.3%، ما قد يدفع البنك إلى رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاقتصاد البريطاني يفوق التقديرات مسجلًا نموًا قويًا بنسبة 0.5% خلال فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.