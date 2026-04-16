نعرض لكم الان تفاصيل خبر صعود الذهب مع هبوط الدولار وترقب الأسواق للمفاوضات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 02:56 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، وسط تفاؤل متزايد بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بما قد يخفف من حدة التوترات التي دفعت أسعار الطاقة وأثارت مخاوف التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 4830.66 دولارًا للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.6% لتسجل 4852.40 دولارًا.

وجاء هذا الارتفاع في ظل تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهر، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأعربت الإدارة الأمريكية عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، مع التحذير من تصعيد الضغوط الاقتصادية في حال استمرار المواقف المتشددة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.4% إلى 80.17 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين 1.2% إلى 2134.55 دولارًا، كما زاد البلاديوم 1.1% إلى 1590.14 دولارًا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صعود الذهب مع هبوط الدولار وترقب الأسواق للمفاوضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.