”لاعب ذو وجهيين ولدية أزمة أخلاقية”: نجم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 02:15 مساءً - فجرت مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد أزمة جديدة خارج حدود النتيجة المثيرة، بعدما وجه جوسيب ستانيسيتش مدافع الفريق الألماني اتهامات حادة إلى أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، بشأن ما حدث بينهما خلال اللقاء.

وأكد ستانيسيتش في تصريحات عقب المباراة أن روديجر تلفظ بحقه بعبارات وصفها بـ"غير المقبولة"، وذلك أثناء وجوده على أرض الملعب بعد إحدى الالتحامات، مشيرًا إلى أن ما حدث تجاوز حدود المنافسة الطبيعية داخل المستطيل الأخضر.

ورفض مدافع بايرن الكشف عن اللفظ الذي قيل له بشكل مباشر، لكنه تحدى روديجر أن يوضح بنفسه ما صدر منه، مؤكدًا أن الواقعة لا تليق بمباراة بهذا الحجم بين اثنين من أكبر أندية أوروبا.

وأضاف اللاعب الكرواتي أن التوتر في المباريات الكبرى لا يبرر تجاوز الخطوط الحمراء، موضحًا أن الاحترام يجب أن يبقى حاضرًا مهما بلغت سخونة المنافسة.

وتفتح هذه التصريحات الباب أمام مزيد من الجدل حول سلوك لاعبي الفريقين في اللقاء الذي شهد توترًا كبيرًا داخل وخارج الملعب، خاصة مع الغضب العارم الذي سيطر على ريال مدريد بعد الإقصاء الأوروبي.

ومن المنتظر أن يترقب الوسط الرياضي رد أنطونيو روديجر أو إدارة ريال مدريد على تلك الاتهامات خلال الساعات المقبلة، في ظل تصاعد الجدل حول أحداث المباراة المثيرة.