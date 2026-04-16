ممداني وترامب وبابا الفاتيكان فى قائمة تايم لأهم 100 شخصية فى 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 02:16 مساءً - اختارت مجلة تايم الأمريكية عدداً من رؤساء العالم وقادته ضمن قائمتها السنوية لـ 100 الأكثر تأثيراً. وتضم القائمة السنوية عادة أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم، القادة والمبتكرين وصنّاع التغيير الذين يُعيدون صياغة المستقبل.

وحل فى قائمة أهم 100 شخصية فى 2026 كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم والرئيس الصينى شين بين جينج ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعمدة نيويورك زهران ممداني، وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم.

كما ضمت القائمة أيضا ستيف ويتكوف، رجل الاعمال ومبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وبابا الفاتيكان البابا لاون الرابع عشر ، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وعن اختيار ترامب ضمن القائمة، قالت تايم إنه يصعب مقارنة رئاسة دونالد ترامب بأي حدث تاريخي آخر. ففي العام الماضي وحده، مرر إصلاحًا ضريبيًا شاملًا رغم اعتراضات بعض أعضاء حزبه، وفرض تعريفات جمركية باهظة على عشرات الدول، ونفذ برنامجًا واسع النطاق لترحيل المهاجرين، ونشر وحدات عسكرية في كبرى المدن الأمريكية. أما على الصعيد الخارجي، فقد استخدم القوة على نطاق واسع بشكل مذهل، بدءًا من إصدار أوامر بشن ضربات على مواقع نووية إيرانية وصولًا إلى شن حرب أوسع مع طهران، ومن حملات ضد تجار المخدرات المزعومين في منطقة الكاريبي إلى تدخل حاسم في فنزويلا أسفر عن القبض على نيكولاس مادورو.

اما عن زهران ممداني، فقالت تايم إنه منح الحزب الديمقراطي ما كان يفتقر إليه بشدة، وهو الزخم الجديد. فقد قفزت حملته الانتخابية لمنصب عمدة مدينة نيويورك - والتي تضمنت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع في مختلف أحياء المدينة، ووعودًا بتجميد الإيجارات، وتوفير حافلات مجانية، ورعاية للأطفال، وتحالفًا شعبيًا حشد جماهيريًا غفيرًا - من نسبة تأييد ضئيلة في استطلاعات الرأي المبكرة إلى فوز ساحق على أندرو كومو، ليصبح بذلك محط أنظار الرأي العام على المستوى الوطني. وسرعان ما أصبح الاشتراكي الديمقراطي رمزًا للتقدميين ونموذجًا يُحتذى به في انتخابات التجديد النصفي.