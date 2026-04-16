ورطة قانونية لـ ميسي.. دعوى قضائية تهز نجم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 02:15 مساءً - يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أزمة قانونية جديدة في الولايات المتحدة، بعدما رفعت إحدى الشركات المنظمة للفعاليات الرياضية دعوى قضائية ضدهما بتهم تتعلق بالإخلال بالعقود والاحتيال التجاري، على خلفية غيابه عن مباراة ودية رغم وجود بند واضح في الاتفاق يلزمه بالمشاركة.

اتهامات بالاحتيال تلاحق ميسي والاتحاد الأرجنتيني

وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق أبرمته شركة تنظيم فعاليات مقرها ميامي مع الاتحاد الأرجنتيني مقابل 7 ملايين دولار، للحصول على حقوق تنظيم مباراتين وديتين للمنتخب الأرجنتيني أمام فنزويلا وبورتوريكو خلال أكتوبر الماضي.

وبحسب الدعوى، تضمن العقد بندًا ينص على مشاركة ميسي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في كل مباراة، ما لم تمنعه الإصابة من ذلك، إلا أن اللاعب لم يشارك أمام فنزويلا واكتفى بمتابعة اللقاء من المدرجات.

وتصاعدت الأزمة بعدما شارك ميسي في اليوم التالي مباشرة مع فريقه إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، ونجح في تسجيل هدفين، وهو ما اعتبرته الشركة المنظمة دليلًا على عدم وجود إصابة حقيقية تمنعه من اللعب.

الشركة الأمريكية تتهم ميسي بخداع الجماهير والمنظمين

أشارت الشركة إلى تكبدها خسائر مالية كبيرة نتيجة تراجع الإقبال الجماهيري واضطرارها لنقل إحدى المباريات إلى ملعب أصغر، إلى جانب اتهام الاتحاد الأرجنتيني بعدم الوفاء بوعود تنظيمية أخرى مرتبطة باتفاقات مستقبلية.

وتفتح القضية بابًا جديدًا من الجدل حول التزامات النجوم في المباريات الترويجية والعقود التجارية، بينما يترقب الوسط الرياضي تطورات القضية وردود الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة.