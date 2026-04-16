ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد هدف كيليان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 01:26 صباحاً - فرض النجم الفرنسي كيليان مبابي نفسه على صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا بشكل أوضح، بعدما أضاف هدفًا جديدًا إلى رصيده خلال مباراة ريال مدريد أمام بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي البطولة الأوروبية.

عدد أهداف كيليان مبابي في دوري أبطال أوروبا

وصل النجم الفرنسي إلى 15 هدفًا في النسخة الحالية من المسابقة، موسعًا الفارق في صدارة ترتيب الهدافين، ليواصل تقديم موسم تهديفي استثنائي بقميص النادي الملكي.

في الوقت نفسه، نجح هاري كين في تعزيز مركزه ضمن سباق الهدافين بعدما سجل لبايرن ميونخ خلال المواجهة نفسها، ليرفع رصيده إلى 12 هدفًا ويواصل ملاحقة مبابي على القمة.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا حتى الآن

1- كيليان مبابي (ريال مدريد) – 15 هدفًا

2- هاري كين (بايرن ميونخ) – 12 هدفًا

3- أنتوني جوردون (نيوكاسل) – 10 أهداف

4- جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) – 9 أهداف

5- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 8 أهداف

6- خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان) – 8 أهداف

7- فيكتور أوسيمين (جالطة سراي) – 7 أهداف

8- فيرمين لوبيز (برشلونة) – 6 أهداف

9- لامين يامال (برشلونة) – 6 أهداف

10- فيتينيا (باريس سان جيرمان) – 6 أهداف

ويستمر الصراع بقوة على لقب هداف البطولة، لكن مبابي يملك الأفضلية حاليًا بفضل تألقه اللافت في الأدوار الإقصائية.